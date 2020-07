Borse nere: i modelli da indossare tutti i giorni

Zaini, marsupi, secchielli, tote bag, a mano, a spalla, a tracolla: sono decine i modelli di borse nere da indossare tutti i giorni, soluzioni comode e capienti che permettono di portare tutto con sé, sia in outfit da ufficio che in look casual. Dalle declinazioni mini, perfette da abbinare a proposte più grandi, fino alle dimensioni oversize di shopping bag – in pelle, nylon o cotone – non c’è che l’imbarazzo della scelta se si vuole acquistare una delle tante borse nere realizzate dai brand più blasonati (marchi low cost comprese), anche se non mancano creazioni luxury, in materiali pregiati e lavorazioni artigianali.

La versatilità? Il nero, si sa, sta bene con tutti i colori (o quasi…) e da qualche tempo si porta anche con scarpe di nuance diverse, per questo comprare il modello più adatto alle proprie esigenze significa mettere in guardaroba una borsa da cui non ci si separa mai…

Borse nere: i modelli da giorno

Zara propone una borsa a tracolla di colore nero con forma a marsupio e struttura intrecciata. La tracolla è regolabile con dettaglio di impunture di colore a contrasto.

Prezzo consigliato: 23,95 euro

Chic e sofisticata la tote bag KARL Kabas di Karl Lagerfeld , un modello in pelle nera perfetto dal mattino fino alla sera.

Prezzo consigliato: 365 euro

È di Marc Jacobs la deliziosa mini borsa a tracolla morbida in pelle leggerissima con tracolla a catena.

Prezzo consigliato: 490 euro

La borsa a secchiello griffata Moschino è in nylon con logo lettering in galvanica oro spazzolato sul davanti e dettagli in pelle in tinta.

Prezzo consigliato: 550 euro

See by Chloé ha creato uno zaino in tessuto tecnico , con applicazione removibile, tasche esterne e interne e manico singolo.

Prezzo consigliato: 250 euro

La shopping bag di Marni è in dimensioni maxi , effetto verniciato, senza applicazioni, con doppio manico e tasca interna.

Prezzo consigliato: 198 euro

Di Jw Anderson la tracolla di dimensioni medie con applicazioni in metallo, manico singolo e tracolla regolabile .

Prezzo consigliato: 470 euro

Comodissima da portare al polso la tote in pelle di Nanushka con cuciture tono su tono, manico singolo, scomparto unico e design morbido.

Prezzo consigliato: 220 euro

È grande e capiente la clutch di colore nero di A.W.A.K.E mode , un modello con manico ergonomico, chiusura magnetica nella parte superiore e superficie liscia con finitura opaca.

Prezzo consigliato: 240 euro

Cos propone una shopper dal design moderno per tutti i giorni, reinventata con una trama a pieghe e una finitura opaca. Due spallacci a doppio strato. Tasca interna con zip.

Prezzo consigliato: 45 euro

Borse nere luxury

Preziosa la tote di Bottega Veneta con manici con design a corda, dettagli color oro, fodera in pelle scamosciata e logo goffrato nella parte anteriore.

Prezzo consigliato: 3.000 euro La Uptown di Saint Laurent ha goffratura con effetto pelle di coccodrillo, logo in lettere color argento, due manici tondi, tracolla rimovibile, chiusura superiore con zip e tasca a soffietto frontale.

Prezzo consigliato: 1.890 euro Balmain ha creato lo zaino B-Buzz 18 con logo color oro, manico piatto, battente nella parte superiore con chiusura magnetica, due tracolle a catena, tasca a soffietto sul retro e tasca interna a soffietto.

Prezzo consigliato: 1390 euro