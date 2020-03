Brad Pitt: la figlia Shiloh vorrebbe trascorrere la quarantena con lui

Difficile scegliere tra mamma e papà – e sarebbe proprio meglio non essere costretti a farlo – ma alcune situazioni estreme e drammatiche rendono più semplice avere le idee chiare. È forse quanto avvenuto per Shiloh Jolie-Pitt, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, che ha dichiarato di voler stare con il padre durante la pandemia da Coronavirus.

La 13enne non sarebbe il solo tra i figli della coppia, ma la fonte che ha informato il tabloid Star si è concentrata nello specifico sulla giovane. I ragazzi infatti preferirebbe stare con l’attore in quanto “trovano il padre una persona che infonde loro calma. Brad sarebbe molto contento di avere i figli con sé, ma come ovvio si tratta di una decisione che ricade interamente su Angelina“.

Secondo questo anonimo Shiloh adorerebbe il padre e considera casa sua una sorta di santuario per quando i tempi si fanno difficili, un luogo in cui riposare quando si sente ansiosa. Tra i due ci sarebbe un legame molto speciale e in questo periodo di incertezza è ciò di cui avrebbe bisogno.

A quanto riporta Star, i ragazzi Jolie-Pitt amano stare con Brad, anche se questi insiste affinché siano completati tutti i compiti e che lo si aiuti con le faccende domestiche: “Naturalmente amano e rispettano la madre, ma ora si sentono più a loro agio nel più modesto appartamento del padre“.

A quanto pare, inoltre, Pitt avrebbe seppellito l’ascia di guerra con il figlio adottivo Maddox (ora tornato negli USA dalla Corea del Sud), dopo alcuni anni di tensione nell’aria. Sarebbe questo il motivo per la mancata partecipazione ai premi BAFTA dello scorso febbraio: Pitt avrebbe saputo all’ultimo minuto che il figlio era in città e avrebbe dato la propria priorità al ragazzo, con il quale vuole ricucire il rapporto. I due infatti si sarebbero allontanati quando – si vocifera – nel 2016 ci fu una violenta discussione tra l’attore alticcio e Maddox.