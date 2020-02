Bradley Cooper e Rooney Mara in costume sul set di Nightmare Alley

Bradley Cooper e Rooney Mara sono stati fotografi in costume insieme al regista premio Oscar Guillermo del Toro sul set del film Nightmare Alley.

Mentre il 45enne attore di A Star is Born sfoggiava una cappello nero e dei baffi, Mara era avvolta da un cappotto rosso corredato da borsetta e cappellino dello stesso colore.

La troupe sta girando le prime scene in quel di Buffalo, nello Stato di New York. Le foto che sono comparse online risalgono a giovedì, giusto un giorno prima che l’amministrazione diffondesse un avviso per l’incipiente tempesta invernale che sta per abbattersi sulla città: sono infatti previsti dai 15 ai 25 centimetri di neve. Tuttavia la maggior parte della pellicola sarà girata a Toronto.

Cooper, che è il protagonista del film in uscita nel 2021 insieme a Cate Blanchett, è apparso molto a suo agio con un look vecchio stile, molto adatto al suo personaggio di un imbroglione corrotto. L’attrice, che con la Blanchett ha recitato in Carol, interpreta invece una giovane impiegata in un luna park.

Presente nelle fotografie anche l’imponente cineasta Guillermo del Toro, il regista visionario che si è fatto conoscere con film fantasy come Il labirinto di Pan e La forma dell’acqua, che era protetto da una felpa verde acqua e una sciarpa di Gucci.

Stando alle prime sinossi disponibili online la trama vede proprio l’imbroglione interpretato da Cooper fare squadra con una psichiatra per raggirare malcapitate vittime e convincerle a dare loro del denaro. Nel film originale, questa versione è infatti un remake di una pellicola del 1947, il personaggio di Cooper aveva le fattezze di Tyrone Power: vale la pena notare che inizialmente era stato scelto come attore protagonista Leonardo DiCaprio, il quale però ha rifiutato, probabilmente per comparire nel prossimo film di Martin Scorsese.