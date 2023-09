Brigitte Nielsen: "Mamma a 55 anni, mia figlia è un miracolo"

Brigitte Nielsen compare raramente in Tv, ma quando lo fa cerca di aprire il più possibile il suo cuore, come ha fatto oggi, domenica 24 settembre 2023, in cui ha accettato l’invito di Mara Venier, che l’ha accolta nello studio di Domenica In. Questa è stata l’occasione per parlare apertamente di un evento che le ha cambiato la vita in positivo, il momento in cui è diventata mamma per la quinta volta di una bambina, nata quando lei aveva 55 anni (oggi lei ne ha 60, ndr).

L’attrice non nasconde come quella sia stata una gravidanza a rischio, soprattutto in virtù della sua età, ma è felicissima della scelta fatta: “H0 60 anni e ho una bambina bellissima, che si chiama Frida – ha raccontato – È stato un regalo, un percorso lungo e costoso, difficile. Ma ho voluto provare. Frida è il mio miracolo. L’ho avuta a 55 anni, è nata cinque giorni prima del mio compleanno”.

La sua è una grande famiglia, di cui lei è davvero orgogliosa: “I miei figli sono bellissimi, sono venuti su tutti molto bene. Sono orgogliosa di loro. Non sono sempre stata una brava mamma, ma sono riuscita a mantenere un dialogo con loro e sono contenta”.

Dopo un periodo vissuto a Los Angeles, oggi Brigitte Nielsen si è trasferita in Spagna insieme al suo attuale marito, Mattia Dessì, ma il suo desiderio sarebbe di tornare al più presto nel nostro Paese: “Non posso permettere a mia figlia di crescere in un paese così lontano dal mio cuore che è in Italia” – ha concluso.