Britney Spears e figli in un (rarissimo) video: insieme come una vera famiglia

Dopo anni di battaglie legali, sembra che Britney Spears stia vivendo uno dei periodi più sereni e felici della sua vita. E lo ha dimostrato anche tramite i suoi ultimi post su Instagram, in cui appare più spensierata che mai. Soprattutto in un video (rarissimo) in cui mostra alcuni momenti che ha trascorso recentemente insieme ai suoi due figli, Sean Preston e Jayden, e al suo fidanzato Sam Asghari. Un vero evento per la pop star, che in pochissime occasioni mostra i suoi ragazzi sui social.

Questa volta, però, Brit ha voluto immortalare (nonostante le voci siano state modificate) i momenti più divertenti della gita che i quattro hanno fatto a Los Angeles, dove hanno passato una giornata alla mostra immersiva e interattiva di arte contemporanea Flutter. Tutti insieme, come una vera famiglia. Sean e Jayden, che rispettivamente hanno 16 e 15 anni, sembrano essersi divertiti molto, stando a quanto si vede nel video che mamma Britney ha pubblicato su Instagram. E pare che vadano molto d’accordo con quello che presto diventerà suo marito: le immagini mostrano Asghari che spinge uno dei due su un’altalena. “Le avventure con i ragazzi sono così divertenti“, ha scritto la cantante.

È raro vedere Spears godersi un momento di leggerezza insieme ai suoi figli, soprattutto dopo il periodo complicato che ha appena trascorso, alla fine del quale, però, è riuscita a liberarsi dalla tutela legale del padre Jamie. Ora, però, vuole trascorrere più tempo possibile con i ragazzi, nati dal suo primo matrimonio con Kevin Federline (è lui ad avere il 70% della custodia dei figli, mentre alla cantante rimane soltanto il 30%), come aveva già dimostrato pubblicando, a marzo 2021, una foto che li ritrae insieme:

“È pazzesco come il tempo voli. I miei ragazzi sono così grandi ormai! Lo so, lo so, è difficile per ogni mamma vederli crescere così in fretta! […] Sono estremamente fortunata, perché i miei figli sono così educati e gentili, qualcosa di giusto devo averlo fatto. non ho postato loro foto per molto tempo perché sono in quell’età in cui vogliono esprimere la loro identità e io l’ho capito”,

ha scritto a corredo del post. Insomma, nonostante le difficoltà che ha dovuto (e deve ancora) affrontare, Britney Spears è una madre presente e soprattutto orgogliosa dei suoi figli.