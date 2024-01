Asia Argento senza veli sfida la censura di Instagram

Asia Argento è apparsa senza veli su Instagram. Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato una carrellata di selfie dove appare nuda davanti allo specchio sfidando l’algoritmo del famoso social, che censura spesso questo tipo di contenuto.

Per evitare il ban, l’attrice ha infatti inserito una serie di emoticon in punti strategici, andando a coprire le parti più private del proprio corpo. Moltissimi i commenti dei fan che, come accade di solito sotto a foto di questo tipo, si dividono tra chi approva e chi, invece, si dice contrario.

“Ovviamente da uomo non posso che apprezzare, però mi chiedo: perché? Che senso hanno queste provocazioni? Che messaggio vuoi mandare?”, commenta un follower. “Statuaria. E i tatuaggi aggiungono un ché di artistico che ti rende ancora più bella e affascinante”, scrive invece un altro. In moltissimi, poi, hanno fatto i complimenti ad Asia Argento per il suo fisico muscoloso, che l’attrice, che ha da poco compiuto 48 anni, mantiene con allenamenti regolari.

“Adoro le donne muscolose e se non facessi l’attrice probabilmente diventerei una culturista”, aveva scritto in un post Instagram del 18 dicembre 2023, fotografandosi in palestra. “Intanto mi alleno ogni giorno perché amo cosa succede al mio umore quando lo faccio, il cervello secerne ormoni quali beta endorfine, noradrenalina e adrenalina, serotonina e dopamina. Roba buona. Nella vita (e in sobrietà) sentirsi in salute e sereni è tanta roba”.