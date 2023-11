Bruce Willis non riconosce più l’ex moglie Demi Moore

Le condizioni di Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, starebbero peggiorando, al punto che l’attore non riconoscerebbe più l’ex moglie Demi Moore. Lo ha rivelato una fonte anonima, vicina ai due, al magazine americano Closer: secondo l’amico, l’attore avrebbe un ricordo della moglie “sbiadito” e, durante l’ultima visita dell’ex coniuge, lei “capiva che lui non la riconosceva”.

Moore, infatti, è rimasta amica dell’ex marito, al quale è stata sposata per tredici anni e con il quale ha avuto tre figli: Rumer, di 35 anni, Scout, di 32, e Tallulah, di 29. La famiglia allargata è in buoni rapporti e si riunisce periodicamente, in special modo da quando all’attore è stata diagnosticata la malattia.

“Demi è sempre rimasta in contatto con l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming. Ma non sapeva che l’ex marito fosse così peggiorato”, ha poi continuato la fonte.

A riportare il graduale peggioramento delle condizioni di Bruce Willis era stato l’amico Glenn Gordon Caron, il quale, pochi mesi fa, aveva dichiarato a Page Six che l’attore avesse quasi smesso di parlare: “Quando sei con lui sai che è ancora Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata”.

La stessa moglie, Emma Heming, aveva spiegato com’è convivere con una persona affetta da demenza: “La demenza è una malattia difficile. È difficile per la persona a cui viene diagnosticata ma anche per tutta la famiglia. Quando dicono che questa è una malattia di famiglia, lo è davvero”, aveva detto a Today.

L’attore e Emma Heming si sono sposati nel 2009 e hanno due figlie: Mabel Ray, nata nel 2012, ed Evelyn Penn, nata nel 2014.