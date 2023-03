Il mese di marzo è certamente uno dei periodi più importanti dell’anno per Emma Heming, la donna con cui è sposato Bruce Willis e da cui ha avuto due bambine. Solo pochi giorni fa, il 19 marzo 2023, l’attore ha compiuto 68 anni, evento che tutta la sua famiglia, compresa la ex Demi Moore e le loro figlie, hanno voluto celebrare insieme per dimostrare la loro vicinanza all’uomo, che ha da poco scoperto di avere una demenza frontotemporale, una malattia degenerativa. Ora, invece, è la volta del loro 14esimo anniversario di nozze, un traguardo che la donna ha voluto ricordare nonostante la tristezza che sta vivendo in questo periodo.

Emma ha così approfittato dell’occasione per pubblicare un video del 2019 che era stato girato dall’interprete di Soldato Jane, quando la coppia aveva tagliato il traguardo dei loro primi dieci anni dalle nozze. I due avevano deciso di rinnovare i loro voti nuziali con una cerimonia che si era tenuta all’aperto al tramonto, che non poteva che rendere ancora più romantica l’atmosfera. Il tutto accompagnato da una colonna sonora davvero speciale, la canzone dei Coldplay Fix You.

Lei aveva scelto di indossare un abito bianco con una manica sulla spalla, colore presente anche nell’outfit dell’artista e rintracciabile in camicia e pantaloni. A completare il tutto sandali e cappello beige. Rumer e Scout, due delle figlie che Bruce ha avuto con Demi (a breve la prima li renderà nonni) avevano invece suonato nel corso del rito.

Davvero commovente la dedica scritta da Emma Heming sul suo profilo social a corredo di video e foto, da cui appare evidente quanto il suo amore le dia la forza in questo momento così complesso: “In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto “lo voglio” nel 2009. Sono così felice che l’abbiamo fatto” – questa la prima parte del suo messaggio.

Le sue parole si sono poi concentrate su come sia importante non disperdere quanto di bello la loro famiglia abbia vissuto fino ad ora: “Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti e le bellissime sacche di ricordi che puoi conservare per tutta la vita. E possiamo mantenere quei ricordi al sicuro e vivi per il quelli che potrebbero non essere in grado di farlo” – ha concluso.