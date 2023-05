Donatella Versace e Dua Lipa hanno lanciato la loro prima collezione di moda durante la 76esima edizione del Festival di Cannes. La stilista italiana e la cantante londinese hanno organizzato una sfilata esclusiva lungo una passerella vista mare, creata ad hoc per l’occasione. Il progetto realizzato dalle due artiste si chiama La Vacanza e racchiude tutto lo spirito dell’estate italiana.

Un trionfo di glitter, colori accesi e sfumature pastello: la nuova collezione di Donatella Versace e Dua Lipa ha portato una ventata di freschezza lungo tutta la riviera francese. Tra i capi di abbigliamento, ritroviamo anche alcuni accenni alla collezione primavera–estate di Gianni Versace del 1995, in cui predominavano fantasie floreali, farfalle e pois.

“Ci siamo riuscite”, ha commentato su Instagram l’imprenditrice italiana nella serata di ieri, 23 maggio 2023. “Ora sei una modella, ma anche una stilista per Versace”, ha dichiarato con gioia, riferendosi al grande talento della cantante di Levitating:

Abbiamo disegnato questa collezione con vera amicizia, amore e gioia che abbiamo messo in ogni capo presentato questa sera. La tua passione e la tua visione mi hanno ispirata durante questo viaggio creativo. Ti voglio bene più di quanto ti possa immaginare.

Le parole di affetto pronunciate dalla nota stilista ci regalano un assaggio della forza creativa dimostrata dalle due celebrità. La capacità di riuscire a fondere le conoscenze provenienti dal mondo della moda e quello della musica, ha permesso di sviluppare una linea di abiti sorprendente e innovativa (pur mantenendo saldi i principi di Gianni Versace).

“Alla fine, è quello che metterei io in valigia. Pezzi divertenti, leggeri, giusti per flirtare in riva al mare”, ha spiegato la vincitrice del Grammy Award 2019, come riportato da DiLei. “Amo l’estate e per me questa collezione celebra il meglio di questo periodo dell’anno”, ha aggiunto la collega, raccontando della grande sintonia che sono riuscite a sviluppare durante la realizzazione del nuovo progetto: