Cara Delevingne, le sue condizioni preoccupano i fan

Le condizioni di Cara Delevingne preoccupano i fan. La donna è stata avvistata in evidente stato confusionale all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Il video che la ritrae sporca, con i capelli arruffati e scalza ha fatto il giro del mondo, diventando in breve tempo virale. In compagnia di un cane, parla al telefono ma l’oggetto le cade di mano in continuazione. L’attrice britannica, che ha partecipato a film come Città di Carta e Suicide Squad, poche ore prima era stata fatta scendere a forza dall’aereo privato di Jay-Z.

Il cantante e produttore statunitense non avrebbe gradito il comportamento irregolare della donna e il suo aspetto fisico. Pare che Cara Delenvigne, che in passato è stata la modella più pagata nel Regno Unito, sia in crisi già da tempo, non è la prima volta infatti che appare così sporca e confusa. Da più parti si rincorrono le voci allarmate degli amici che si dicono tutti preoccupati e che reclamano l’intervento della famiglia o di qualcuno capace di prendersene cura “Aspettiamo un’altra Amy Winehouse?” tuonano i fan sui social network.

Cara Delevingne e prima di lei Britney Spears, la stessa Amy Winehouse e Miley Cyrus fanno parte di un fenomeno chiamato trainwreck. Le donne citate appartengono alla categoria delle ragazze “deragliate” dal proprio ruolo: sono insensibili, a volte drogate, spesso dedite all’alcol. Non hanno senso del pudore, provocano e proprio per questo meritano, secondo alcuni, la gogna mediatica. Peccato che, spesso, dietro questi comportamenti ci sia soltanto una richiesta d’aiuto. Sollecitata dai media, pare che alla fine la sorella della modella si stia per recare a Los Angeles per verificare di persona le condizioni di salute della donna.