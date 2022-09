Cara Delevingne riappare in pubblico più in forma che mai

Le storie che ci piacciono di più sono quelle che parlano di rinascite, di risalite dopo “le discese ardite”. Cara Delevingne sta affrontando i suoi demoni e, almeno per il momento, lo sta facendo da vincente. La modella britannica, una delle più pagate al mondo, è riapparsa in pubblico per la Fashion Week parigina in occasione del lancio della capsule Cara Loves Karl, realizzata in collaborazione con il brand Lagerfeld. Giacca tuxedo dal mood rilassato e leggermente stropicciato, cuissards altissimi, scollo profondo e rossetto rosso: Delevingne è apparsa più in forma che mai.

Le solite malelingue vociferano che non sia una vera e propria ripresa ma solamente un’operazione necessaria al lancio del brand. Quello che sappiamo con certezza è che sembrano ormai lontane quelle immagini scattate all’aeroporto di Los Angeles, foto in cui Cara Delevingne è apparsa in uno stato di salute preoccupante. La modella è stata ripresa mentre girava scalza, spettinata e in evidente stato confusionale, probabilmente sotto l’effetto di farmaci e forse di sostanze stupefacenti, come è stato sostenuto da alcuni media.

Sollecitata dagli amici e dalla preoccupazione dei fan, la sorella Poppy Delevingne è volata negli Usa per verificare le condizioni della modella. Dopo qualche giorno, Margot Robbie, una delle poche amiche della donna, è stata ripresa in lacrime dopo essere uscita dall’abitazione dalla quale Delevingne non usciva da giorni. La situazione sembrava senza via d’uscita e molti hanno tenuto il peggio almeno fino alla Fashion Week di Parigi. Non sappiamo se Cara Delevingne abbia sconfitto i suoi demoni, siamo certi però che, come dice Confucio, “ogni lungo viaggio inizia con il primo passo”.