Cannes 2021, i beauty look più belli sul red carpet

Sul red carpet della 74esima edizione del Festival di Cannes il glamour torna dal vivo con beauty look semplici, naturali e luminosi. Il partner ufficiale della kermesse cinematografica è ancora una volta L’Oréal Paris, che da oltre 24 anni, cura make up e acconciature delle celebrities.

Dopo l’assenza dello scorso anno, le star tornano a sfilare sul tappeto rosso della Croisette mostrando la loro bellezza lasciata al naturale. Niente trucchi strutturati o troppo colorati, ma tonalità chiare e delicate con tocchi brillanti che esaltano i tratti del viso come occhi e zigomi. Le labbra fanno ancora fatica a colorarsi con tinte vivaci e sgargianti, preferendo sfumature cromatiche tendenti al nude o dall’effetto glossy.

Lo sguardo, invece, è il vero punto focale dei beauty look delle star che esprime leggerezza grazie a combinazioni di ombretti dalle nuances pastello o che richiamano i colori naturali della terra, come il marrone e il beige. Non manca qualche tocco di rosa scintillante per un effetto romantico e generose passate di mascara o ciglia finte.

I capelli invece vengono per lo più lasciati sciolti o raccolti in messy bun e code di cavallo scombinate, fatta eccezione per alcuni chignon strutturati e scultorei. Ma una novità è il trionfo dei capelli grigi che abbandonano le classiche tinture per una ritrovata libertà.

Festival di Cannes 2021, trionfano i capelli grigi

Che sia stato l’effetto del lockdown o semplicemente il prendere coscienza che si può essere belle senza sovrastrutture? Il dato di fatto è che sono tante le star che sul red carpet si ergono paladine della hair positivity, abbandonando la tinta. Andie MacDowell, brand ambassador per L’Oréal Paris, mostra con raffinatezza la chioma grigio antracite con onde al naturale a cui abbina un makeup occhi color verde silver dall’effetto scintillante.

Mentre l’attrice doppio Premio Oscar, Jodie Foster, ritira la Palma d’Oro sfoggiando fili di ricrescita argentati che illuminano il viso, abbinati a un make up naturale e sofisticato.

Festival di Cannes 2021: il trucco summer glow

Durante la cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2021 a incantare è il trucco summer glow di Candice Swanepoel. L’ex angelo di Victoria’s Secret illumina il red carpet con un look radioso e brillante. Il trucco, realizzato dal makeup artist Vincent Oquendo, punta su labbra carnose volumizzate da un cremoso lipstick color beige, gli occhi sognanti e una carnagione baciata dal sole. Questo beauty look sarà sicuramente da replicare per l’estate.

Cannes 2021, il beauty look anni ’60

Ritornano gli anni ’60 grazie al beauty look svelato dalla cantante Angele van Laeken, nonché nuova testimonial per Chanel beauty. Frangetta ed eyeliner sono la combinazione vincente che riporta in auge lo stile di Brigitte Bardot con un cat-eye da vera diva.

Beauty look Cannes 2021: lo chignon scultoreo

Non solo capelli lunghi e lasciati al naturale, sul red carpet del Festival di Cannes le star hanno scelto di sfilare anche con alcuni chignon dai tratti scultorei e ben definiti che appaiono come delle opere d’arte sui capelli. Bella Hadid porta il glam sul tappeto rosso con uno chignon scultoreo composto da intrecci insieme a un make up che punta su un gioco di luci con un leggero smokey eyes e maxi ciglia finte.

Cannes 2021: coda laterale e rossetto rosso

Jessica Chastain è tra le poche dive a scegliere il rossetto rosso sulle labbra che crea un look en pendant con la chioma color rame. Quest’ultima è raccolta in una coda bassa acconciata lateralmente dallo stile easy chic e che mantiene delle linee morbide senza nulla di troppo artefatto. Ma il punto focale del beauty look è la pelle di luna dell’attrice che crea un gioco di contrasti con i capelli dai tratti radiosi e sofisticati.

Cannes 2021, il beauty look effetto wet

In linea con le tendenze capelli del momento, la giurata Maggie Gyllenhaal sfoggia un caschetto modellato con il gel e dall’effetto bagnato. Il risultato è un look dai tratti mascolini che contrasta con la femminilità di un make up dalle nuances champagne e rosa perla completato dal rossetto Pillow Talk di Charlotte Tilbury.

Cannes 2021, il trucco occhi verde

Messy bun con ciuffi che cadono lungo il volto e trucco occhi color verde bottiglia sono i tratti distintivi del beauty look sfoggiato dall’attrice Kate Graham. A realizzarlo è la makeup artist Elisa Rampi che per l’occasione ha utilizzato i prodotti Clinique presso la Beauty Room dell’Hotel Majestic.

Beauty look Cannes 2021: ciglia finte e onde tra i capelli

Sembra proprio che la brezza marina di Cannes si sia posata sulle chiome delle star per regalare onde naturali. Come quelle di Carla Bruni, dai toni caldi del castano, che sembrano avere punti luce donati dai raggi del sole. A incorniciare il viso è una frangetta a tendina e un make up nude firmato Dior, con focus sugli occhi esaltati da ciglia finte effetto bold.