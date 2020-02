Bella Hadid, Gigi Hadid e Kendall Jenner, Joan Smalls, Maria Carla Boscono e Irina Shayk sono le supermodelle che Riccardo Tisci ha voluto in passerella per presentare la sfilata di moda Burberry Autunno-Inverno 2020/2021 con cui si è chiusa la London Fashion Week.

Scaramantico come sempre, lo stilista si è affidato di nuovo al suo numero fortunato per presentare la sua nuova collezione Memories: il 17 febbraio alle ore 17 ha mandato in scena i suoi look lungo una pedana di specchi sotto la volta vittoriana di vetro del Kensington Olympia Exhibition Centre, sulle note live di due grandi pianoforti a coda suonati con maestria da Katia e Marielle Labeque.

Alla quarta stagione alla guida del brand british Tisci ritorna all’heritage: meno streetwear e più abbigliamento classico, seppure rivisitato in chiave contemporanea.

Un trionfo di check, in tutte le sue possibili varianti, accompagnato da tartan e principe di Galles.

La palette dei colori ripesca quindi le tipiche tonalità Burberry: beige, grigio, nero e bianco, con l’occasionale incursione di tinte sgargianti come il rosso, anche in versione total look.

Capispalla e accessori restano un cavallo di battaglia anche nella Burberry Autunno-Inverno 2020/2021, con trench dal doppio revers, paletot con il collo di shearling o ecopelliccia e giacconi trapuntati sul dietro e in lana rasata sul davanti e l’esordio di una nuova borsa, Olympia.

Parterre de roi in front row: il cantante nostrano Mahmood, Cate Blanchett, FKA Twigs, Naomi Campbell, Yolanda Hadid, Winnie Harlow, Odell Beckham Jr., Shay, Kristen McMenamy e Blackstar.