Céline Dion, parla la sorella Claudette: “Non riusciamo a trovare nessuna medicina”

Era l’8 dicembre 2022 quando Céline Dion postava su Instagram un video, nel quale rivelava di soffrire di una grave malattia neurologica. La cantante aveva iniziato ad accusare sintomi circa un anno prima, scoprendo poi di avere la sindrome della persona rigida, patologia che blocca progressivamente il corpo rendendolo incapace di effettuare movimenti. Il suo stato di salute l’aveva quindi costretta ad annullare le date europee previste per l’anno successivo.

Oggi, Claudette Dion racconta al quotidiano canadese Le Journal de Montreal le condizioni di salute della sorella, e come procede la ricerca di una cura. “Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante”, racconta. La sindrome infatti è molto rara, colpisce una persona su un milione e al momento non vi è un protocollo ufficiale per le cure.

A prendersi cura di lei c’è anche un’altra sorella, Linda Dion, che si è trasferita di recente nella casa di Céline a Las Vegas, dove la cantante vive con i suoi tre figli. “Mia sorella Linda mi dice che sta lavorando sodo, sta ascoltando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara”, continua Claudette Dion.

La sorella continua poi raccontando di come la cantante si stia impegnando per cercare di mantenersi in forma: “Onestamente penso che abbia solo bisogno di riposare. Va sempre oltre, cerca sempre di essere la migliore e ai massimi livelli. A un certo punto il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti qualcosa, è importante ascoltare”. Nonostante le condizioni della cantante siano ad oggi critiche, le sorelle Dion rimangono quindi positive.

Le date del tour di Céline Dion per il 2023 e il 2024 sono state al momento cancellate.