Wanda Nara si apre sulla sua malattia: “Siamo sotto shock”

“È stata una conversazione lunghissima in cui mi ha raccontato tutto”, così il giornalista e conduttore argentino Angel de Brito confessa di essere a conoscenza dei dettagli sulla malattia di Wanda Nara. Come riportato da La Nación, storico quotidiano argentino, il conduttore ha riferito quanto sa nel suo programma tv LAM dopo aver incontrato la showgirl in Turchia, dove si trovava insieme ai figli e al marito Mauro Icardi, recentemente passato alla squadra del Galatasaray.

“Mi ha detto esattamente di quale malattia si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei. Mi ha detto che è ancora sotto shock e sta cercando di prendere coscienza della malattia che ha”, spiega.

Le voci avevano iniziato a circolare qualche settimana fa, quando la conduttrice di Masterchef Argentina era stata portata al pronto soccorso e poi ricoverata a Buenos Aires. La Nación aveva riportato le parole del giornalista Guillermo Lobo: “Il controllo ha evidenziato che aveva globuli bianchi alti (…), inoltre è stata notata la milza dilatata”, questi i pochi e incerti dettagli che erano trapelati.

Wanda Nara aveva poi preferito non rilasciare dichiarazioni in merito, almeno non prima di aver ricevuto i risultati delle analisi approfondite, che avrebbero determinato le cause del malore. In Argentina si vocifera sia leucemia, ma Nara non ha ancora confermato. “Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock” legge De Brito da un messaggio della showgirl. Nella stessa sede il conduttore ha anche affermato che la showgirl è determinata a continuare le cure in Argentina.