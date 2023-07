Nella giornata di lunedì 3 luglio 2023, Rosie O’Donnell, un’amica di Madonna, ha condiviso una vecchia fotografia scattata insieme alla collega sul set di Ragazze vincenti, un film incentrato sul baseball uscito nel 1992, in cui le due attrici avevano recitato insieme. La conduttrice televisiva e attivista, dopo aver postato l’immagine in compagnia della cantante, ha voluto rispondere ad alcuni commenti inviati dai fan che, nel corso degli ultimi giorni, erano molto preoccupati per le condizioni di salute della popstar, colpita da una grave infezione batterica.

Nell’immagine pubblicata sui social, Rosie O’Donnell compare sul set della pellicola di Penny Marshall dove indossava i panni Doris Murphy, la migliore amica di Mae Mordabito, protagonista principale del film e interpretata da Madonna: “Sta bene, è forte, si sta riprendendo a casa”, ha dichiarato l’amica nel breve messaggio di risposta inviato a un fan che chiedeva aggiornamenti in merito allo stato di salute della cantante.

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica – aveva annunciato qualche giorno fa il manager dell’artista 64enne, Guy Oseary, pubblicando un post sul proprio profilo Instagram – Che ha portato a una permanenza di diversi giorni in terapia intensiva”.

Anche se le sue condizioni di salute stanno migliorando, è ancora sotto il controllo delle cure mediche. Ci aspettiamo una ripresa completa. A questo punto, siamo costretti a sospendere i nostri impegni lavorativi, compreso il tour.

“Appena mi verranno forniti ulteriori dettagli, li condividerò immediatamente con tutti voi”, ha proseguito Oseary via social, annunciando la sospensione (temporanea) del tour mondiale Celebration, il cui inizio era programmato per il prossimo 15 luglio nella città di Vancouver, comunicando ai fan l’intenzione di riprogrammare le date dei concerti il prima possibile.