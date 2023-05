Celine Dion è stata costretta a cancellare il Courage World Tour a causa delle sue condizioni di salute. La cantante lo ha annunciato con un lungo messaggio condiviso su Instagram: “Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta, sto lavorando per recuperare le forze”, si legge nelle prime righe del post pubblicato oggi, 26 maggio 2023.

“Fare un tour può essere molto difficile quando non sei al 100%”, ha spiegato la stella della musica che, nel dicembre del 2022 ha rivelato per la prima volta di essere affetta da un raro disturbo neurologico: la sindrome della persona rigida (SPS).

Non è giusto nei vostri confronti continuare a rimandare gli spettacoli, è meglio che annulliamo tutto finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che sappiate tutti che non mi arrendo… E non vedo l’ora di rivedervi!

Lo scorso inverno, la cantante di My Heart Will Go On, ha pubblicato un video sui social in cui ha condiviso con i follower alcuni aggiornamenti in merito alle difficili condizioni di salute, scusandosi con i numerosi fan per aver cancellato alcune date dei concerti: “Mi dispiace averci messo così tanto a farmi viva, mi mancate tanto”, ha dichiarato nei primi minuti del filmato.

Da tempo sono alle prese con problemi di salute ed è difficile affrontare queste difficoltà e parlare di ciò che mi sta succedendo (…). Soffro di spasmi che mi rendono difficile camminare e non mi consentono di utilizzare le corde vocali come al solito.

La patologia diagnosticata alla popstar, è una forma rara di neuropatia che colpisce il sistema nervoso centrale provocando degli spasmi e l’irrigidimento involontario dei muscoli che, con il tempo, può causare la completa immobilità del paziente.

Proprio in queste ore, dopo la pubblicazione del messaggio di scuse da parte di Celine Dion, una pioggia di commenti ha invaso il suo profilo Instagram: i fan si sono riuniti in un abbraccio virtuale per esprimere tutta la vicinanza nei confronti dell’amata cantante, inviandole messaggi di pronta guarigione. “Abbiamo solo bisogno che tu ti prenda cura di te stessa. La tua salute è l’unica cosa che conta”, hanno scritto alcuni utenti.