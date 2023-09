Francesca De André ha un tumore: “Sono e voglio rimanere positiva”

Francesca De André ha un tumore: lo ha annunciato ai suoi follower con un post Instagram, nel quale racconta il periodo difficile che sta passando. Dopo un’assenza di un mese e mezzo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è aperta con i fan sui suoi problemi di salute.

“Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita mi è successo… Ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava”, inizia. A corredo del lungo racconto, una carrellata di foto.

“Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì. Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle ‘masse’ che da subito risultarono da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia” continua, raccontando ai follower come ha scoperto di avere un tumore. Poi, la conferma.

Fatti gli esami del sangue e ritirarti i risultati mi recai il famoso lunedì nell’ospedale di Pistoia dove mi venne detto che ero da ricoverare immediatamente, trattare ad alto dosaggio con antibiotici endovena per abbassare la grave infiammazione/ascesso che mi si era creata con rischio di setticemia oltre ad altre che vi evito…E poi operare. Tutto d’urgenza.

E la difficoltà di dover affrontare tutto da sola, a Pistoia, lontano da casa: “(…) Mi trovavo ad almeno un’ora da qualunque eventuale persona d’appoggio, Puka, la mia cagnolina, l’avevo lasciata giusto per il tempo della visita ad una mia amica, valige in albergo…”, dice. Poi, la partenza per Milano, per riavvicinarsi alla sua cagnolina e agli amici. E il ricovero alla clinica Mangiagalli.

Decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi. Iniziò così la mia ‘vacanza’ ad agosto in ospedale. Presi conoscenza parlando con i medici dell’operazione al quale sarei andata incontro, nel quale mi avrebbero rimosso anche le ‘masse’ da analizzare, poi: salpingectomia bilaterale. Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata.

Ma Francesca De André non si perde d’animo: “Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigno o maligno? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”, conclude.