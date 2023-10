Fedez e le donazioni di sangue, sempre più persone agli sportelli

Dopo le dimissioni di Fedez, recentemente ricoverato per otto giorni in ospedale a causa di due interventi dovuti a delle ulcere, è impennata di donazioni del sangue. Il rapper, che ha ricevuto due trasfusioni durante la sua permanenza nella struttura, ha infatti mandato un ringraziamento speciale ai donatori, che non è passato inosservato.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”, aveva detto ad ANSA all’uscita dall’ospedale.

Concetto poi ripreso in alcune storie Instagram: “In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far comprendere l’importanza di donare il sangue”, aveva detto Fedez dopo aver ringraziato l’AVIS, ente che si occupa proprio delle donazioni del sangue in Italia. E i follower non se lo sono fatto ripetere.

Ieri, 8 ottobre 2023, fuori dalla sede milanese dell’ente si sono infatti presentate un centinaio di persone. Un numero straordinario secondo Oscar Bianchi, il presidente dell’associazione, “dieci volte tanto una normale domenica”.

“Non ho numeri precisi – prosegue Bianchi, come riportato da ANSA – ma posso dire che ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d’Italia”. E aggiunge: “L’età media delle persone giunte a donare hanno tra i 18 e i 35 anni”.

“Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti”, ha commentato il rapper, incredulo, su Instagram.