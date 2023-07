Marica Pellegrinelli, a un anno di distanza dall’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore alle ovaie, ha voluto dedicare uno spazio sul suo profilo Instagram per parlare apertamente della propria esperienza, soffermandosi sull’importanza di fare prevenzione: “Ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro”, recita la didascalia a corredo delle immagini postate ieri, 11 luglio 2023.

“È stata l’estate più bella della mia vita – ha proseguito la modella via social, rivelando alcuni dettagli del periodo post operazione – Ho ricevuto così tanto amore e conferme”. Nel resto della lunga riflessione condivisa online, Marica Pellegrinelli ha accennato alle motivazioni celate dietro la scelta di non parlare apertamente della diagnosi effettuata dai medici: “Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia”.

Un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta…

Nel resto del suo discorso, la top model 35enne si è concentrata sul ruolo fondamentale ricoperto dalla prevenzione che, nel suo caso, le avrebbe permesso di curare con successo la malattia: “Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno – ha spiegato con forza – Di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, pronunciandosi in merito alle sue condizioni di salute attuali: