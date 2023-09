Torna stasera, 26 settembre 2023, Belve, il programma Rai di Francesca Fagnani. Nella prima puntata l’intervistato, Fabrizio Corona, ha parlato delle condizioni di salute del figlio avuto con la showgirl Nina Moric, affetto da una malattia non meglio specificata. Ma non solo: il fotografo ha anche diretto una critica all’ex moglie, sostenendo che madre e figlio non si vedano mai e che lei sia una madre assente. Lo si vede nell’anteprima dell’episodio, postata su Instagram.

Ma la showgirl ha deciso di rispondere subito alle critiche, ribattendo con delle storie:

Ripagate il bene con il bene, restituisci il male con la giustizia. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te.

E prosegue: “Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliose del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento”.

“Carlo sta male. Nina non lo vede mai”, ha detto Fabrizio Corona a Francesca Fagnani. “Non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo, in quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre, lei non ci sarà più per lui”.

Nina Moric aveva riabbracciato il figlio a febbraio 2023 dopo tre lunghi anni di lontananza, in occasione di una mostra delle opere della modella a Bergamo. “Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme”, aveva dichiarato in quell’occasione, come riportato dal Fatto Quotidiano.