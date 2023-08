Malattia di Lyme, Bella Hadid racconta il suo percorso su Instagram

Bella Hadid ha pubblicato una serie di post Instagram per documentare i trattamenti che ha ricevuto per la malattia di Lyme nelle ultime settimane, aprendosi con i suoi follower su cosa abbia significato per lei vivere con questa patologia. La modella, che aveva giĂ parlato del suo malessere al suo pubblico in passato, torna ora con una carrellata di foto che la ritraggono in ospedale e a casa, mentre riceve le cure.

In uno di questi post, molto emotivi, Hadid si lascia andare ad una lunga riflessione. Innanzitutto, ringrazia le persone che le sono state vicine, in primis la mamma: “Sono grata a mia madre per aver sempre tenuto le mie cartelle cliniche, essermi stata vicina, non aver mai lasciato il mio fianco, proteggendomi e supportandomi ma soprattutto per avermi creduta in tutto questo percorso”.

Poi, spiega quanto sia stato difficile per lei vivere con i sintomi. La malattia di Lyme le è infatti stata diagnosticata nel 2012, quando la modella aveva solamente 14 anni: da allora, Hadid ha convissuto quasi quotidianamente con dolore alle articolazioni, nausea, affaticamento e mal di testa, come riportato dal magazine Elle nell’aprile di quest’anno. Continua quindi su Instagram:

Vivere in questo stato, che peggiorava andando avanti con il tempo e lavorando, mentre cercavo di rendere orgogliose le persone che mi supportavano e me stessa, ha avuto su di me un impatto che non riesco a spiegare. Essere così malata e triste con i più grandi privilegi/benedizioni/opportunità /amore intorno a me è stata la cosa, se possibile, più confusionaria di sempre.

Hadid ci tiene poi a rassicurare i suoi fan sul fatto che ora stia bene: “Una cosa che voglio dire a voi è questa: 1) sto bene e non dovete preoccuparvi, 2) non cambierei niente per nulla al mondo. Se dovessi ripercorrere tutto questo per arrivare qui, nell’esatto momento in cui sono ora, con tutti voi, finalmente in salute, lo rifarei. Mi ha reso chi sono oggi.” Si rivolge infine a chi sta lottando contro una malattia, mandando un messaggio di speranza.