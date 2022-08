Charlene di Monaco è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia” ha dichiarato alla rivista sudafricana News 24. La principessa sta meglio e ha anche ricominciato a fare sport.

Parlando della lenta ripresa non si è sbilanciata, ma ha fatto intendere di essere abbastanza ottimista:

“Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla”

Tre interventi alla testa. La principessa era rimasta bloccata in Sud Africa per otto mesi all’inizio del 2021, in seguito alle complicazioni di un intervento per rialzare il seno mascellare. A colpirla era stata una brutta infezione a orecchie, naso e gola, che le aveva reso impossibile il ritorno a casa in aereo, poiché il suo apparato uditivo non poteva sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi. Anche una volta rientrata alla Rocca, nel mese di novembre, si era dovuta allontanare nuovamente per passare la convalescenza in una clinica in Svizzera.

Un lungo periodo lontano da suo marito Alberto e dai suoi figli, i gemelli di 7 anni Jacques e Gabriella. Charlene di Monaco è finalmente tornata a Palazzo Grimaldi a marzo 2022 e ora, nonostante i bambini siano molto presi tra corsi di vela, sull’ambiente marino, subacquea e soccorso marittimo, la principessa è decisa a recuperare il tempo perso con loro e a godersi ogni istante: “La mia vita quotidiana ora ruota attorno ai miei figli“, ha raccontato alla rivista.

Smentite da mesi anche le voci che la volevano in crisi con il principe, per il quale si è convertita dal protestantesimo al cattolicesimo affinché si potessero sposare con rito religioso. Ad aiutarla nel suo percorso attraverso la malattia è stata anche la fede: “Sono profondamente cristiana. La fede mi ha guidato nei momenti difficili della mia vita“.