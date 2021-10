È previsto entro il 19 novembre 2021 il rientro a casa di Charlene di Monaco. La principessa è stata colpita da una grave infezione a seguito di un intervento alla mascella eseguito a maggio, prima ancora del suo viaggio nel suo paese natale il Sudafrica, organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica a favore dei rinoceronti. Da allora non è più tornata a Montecarlo. A rassicurare l’opinione pubblica sul suo ritorno sono arrivate le parole di suo marito, il principe Alberto.

Nel corso di un’intervista a Point De Vue l’uomo ha parlato delle condizioni della moglie, bloccata nel suo Paese ormai da diversi mesi. “Sta molto meglio, quest’ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene”, ha specificato il principe. “Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale. Non è possibile per me dare una data esatta, ma prometto che quando sarà il momento lo saprete”.

La Festa a cui si riferisce Alberto è quella del Principato, ed è prevista appunto il 19 novembre, ma la certezza assoluta che l’ex nuotatrice ci sarà davvero ancora non c’è, anche se è la prima la prima volta che il marito si sbilancia così tanto nel riferire una notizia del genere. Charlene Wittstock manca da Montecarlo da marzo 2021. Partita per una serie di impegni legati alle sue cause umanitarie e animaliste che segue con passione e impegno, era stata male quasi subito.

È stata proprio lei a raccontare le sue condizioni in un’intervista al magazine sudafricano News24, spiegando di aver subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo per poter fare degli impianti ai molari. Dopo l’operazione, però, era subentrata un’infezione otorinolaringoiatrica e la conseguente l’impossibilità di spostarsi poiché il sistema uditivo non avrebbe potuto sopportare la pressione di un viaggio aereo.

Un periodo non facile per la coppia reale, costellato anche da numerosi gossip che li davano quasi sul punto di divorziare. “È in buona forma e il suo umore è migliorato”, ha aggiunto il principe nella sua intervista, anche se la principessa ha recentemente dovuto affrontare anche la perdita del suo cagnolino. Ora però Charlene di Monaco è in via di guarigione e le sue condizioni stabili pare le possano permettere di tornare ad abbracciare il marito e i figli Jacques e Gabriella.