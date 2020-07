Alberto e Charlene di Monaco: 9 anni di matrimonio da favola

Per molti il Principe Alberto di Monaco sarebbe rimasto per sempre lo scapolo d’oro delle teste coronate europee. Così è stato fino all’arrivo nella sua vita della nuotatrice Charlene Wittstock. Sono ormai trascorsi 9 anni dal matrimonio del Principe di Monaco con la bella e gentile sudafricana avvenuto il 1º luglio 2011. A partire da questa data, Charlene è diventata ufficialmente principessa consorte ed è stata la prima a ricoprire tale titolo dalla morte di Grace Kelly avvenuta nel 1982.

La coppia ha due splendidi figli, i gemelli Jacques, erede al trono del Principato, e Gabriella. Con la Principessa Carolina e la figlia Charlotte Casiraghi sempre più assenti dalla scena pubblica, la Principessa Charlene è diventata la più amata dai sudditi anche grazie ai modi eleganti e sempre misurati.

La coppia si appresta a festeggiare l’anniversario di nozze, che sono state celebrate con due differenti cerimonie, una religiosa (il primo luglio) e una civile (il due luglio), nel rispetto delle misure anti pandemia. Lo stesso Principe Alberto è stato affetto dal Covid-19 e ha potuto riabbracciare Charlene e i bambini solo dopo il periodo di quarantena.

9 anni fa, il matrimonio di Alberto e Charlene di Monaco

Alberto di Monaco è famoso per le sue numerose storie d’amore con donne bellissime che, però, non sono mai riuscite a portarlo all’altare. Come tutti i latin lover sembrava che Alberto non avrebbe mai messo la testa a posto. Tutto cambiò quando salì al trono del Principato nel 2005 (anno della morte del Principe Ranieri). Alberto, ritrovatosi con il peso anche morale del Regno, si presenta alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali accompagnato dalla nuotatrice sudafricana Charlene Wittstock.

I due si conoscevano già dal 2001, anno del loro primo appuntamento. Infatti, il Principe chiese di uscire alla nuotatrice e la risposta di Charlene è rimasta nella storia: “Devo chiedere il permesso al mio allenatore”. Sportiva tenace e con una disciplina rigorosa, la nuotatrice non si fece distrarre dal percorso sportivo.

Nonostante fino al 2006 i giornali li abbiano accostati a partner diversi, per i bene informati i viaggi di piacere di Alberto in Africa erano sempre legati a Charlene. I due, seppur non stabilmente, sono rimasti insieme fino alla prima uscita pubblica alle Olimpiadi invernali.

Quattro anni dopo, il 23 giugno 2010, Alberto di Monaco e Charlene Wittstock annunciarono il loro fidanzamento ufficiale. Le nozze si tennero in due date diverse. Il 1° luglio 2011 la coppia dice sì civilmente, nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia. Il giorno successivo, il 2 luglio 2011, Alberto e Charlene si sposarono con rito religioso, nella Corte d’Onore del Palazzo dei Principi.

Per il rito civile Charlene ha indossato un tailleur azzurro polvere con giacca e abito, senza maniche in chiffon, firmato Chanel (disegnato per lei da Karl Lagerfeld che era presente alla cerimonia). Per il matrimonio religioso, trasmesso in mondovisione, il Principe Alberto indossava la divisa ufficiale estiva dei Carabinieri e Charlene un lungo abito di satin avorio firmato Armani Privé.

La travagliata storia privata di Alberto di Monaco

Il Principe Alberto, Alexandre, Louis, Pierre, Marchese di Baux, nasce il 14 marzo 1958. Secondogenito e unico figlio maschio del Principe Ranieri III e di Grace Kelly, è un grande appassionato di sport e ne pratica molti, anche a livello agonistico. Tra questi cross-country, giavellotto, pallamano, judo, tennis nuoto, canottaggio, vela, sci, squash e scherma, anche se la sua grande passione resta il calcio. Partecipa persino per cinque volte ai giochi olimpici invernali, nella specialità del bob.

La sua vita serena, come Principe ereditario di un piccolo e ridente regno, viene scossa dalla tragica scomparsa della madre nel 1982. Alberto ha 24 anni e prende sotto la sua ala protettiva sua sorella minore Stephanie, che si trovava in auto con Grace Kelly durante l’incidente. I due stringono un rapporto viscerale e Alberto si trasforma in un secondo papà per la Principessa ribelle.

Intanto il ragazzo cresce e diventa lo scapolo d’oro delle monarchie europee.

“La donna della mia vita dovrà assomigliare a mia madre” afferma il Principe Alberto. “Ricordo la sua gentilezza, la sua amabilità, la generosità di cuore e di mente, era sempre pronta ad ascoltare gli altri“.

Due paternità illegittime, poi riconosciute, continue voci sulla sua presunta omosessualità e una condotta non proprio da erede al trono lo portano a scontrarsi con papà Ranieri.

Ligio ai doveri ufficiali, Alberto incanta con la sua dialettica, la sua affabilità e il suo grande impegno nella beneficenza che l’accomunano a mamma Grace. “Sono ancora molto commosso quando parlo con persone che la conoscevano, che in qualche modo sono state toccate da lei“.

Alberto diventa sovrano del Principato di Monaco dopo la morte del Principe Ranieri, il 6 aprile 2005, con l’incoronazione ufficiale, avvenuta il 19 novembre dello stesso anno. La pace e la serenità arrivano solo con l’incontro con Charlene Wittstock.

Chi è Charlene Wittstock

Charlene Wittstock nacque il 25 gennaio 1978 a Bulawayo, in Zimbawe, da una famiglia agiata. Suo padre, Michael, è titolare di un’industria tessile. Sua madre, Lynette, le trasmette la passione per il nuoto visti i trascorsi come campionessa di tuffi. Charlene ha due fratelli minori, Gareth e Sean. Nel 1989 la famiglia si trasferisce in Sudafrica e la passione della futura Principessa per il nuoto diventa in breve tempo una solida realtà. Le sue specialità sono il dorso e lo stile libero e vince tanti i premi in patria dove diventa una stella nella sua disciplina. Proprio una delle sue vittorie la porta a conoscere il Principe Alberto. Nel 2001 è prima al Meeting internazionale di Montecarlo.

Chiamata la Principessa Triste, Charlene sembra soffrire di una grande malinconia per il suo paese natio. Scacciando le voci di crisi con Alberto, la Wittstock racconta di soffrire di mal d’Africa non potendo far visita alla sua famiglia e alla sua terra d’origine quanto vorrebbe.

Paragonata a Grace Kelly per la sua eleganza, Charlene stessa ci tiene a precisare che non cerca di raggiungere il mito della sua scomparsa suocera. “Siamo due donne molto diverse, con una cosa in comune. Abbiamo lasciato il nostro paese per amore“.

A Monaco poi non manca un’agguerritissima concorrenza in fatto di stile. Le veterane Carolina e Stephanie lasciano sempre più spazio alle figlie: dalla seguitissima Charlotte Casiraghi a sua sorella Alexandra di Hannover, passando per le cugine Pauline Ducruet e Camille Gottlieb.

Alberto e Charlene: i figli

Il 30 maggio 2014, a tre anni dalle nozze, la coppia ha annunciato l’attesa del primo figlio. Il tanto atteso erede visto che i primi due figli di Alberto, nati fuori dal matrimonio, non possono vantare pretese al trono per la legge del Principato.

Solo nell’ottobre 2014 però la coppia rivela che aspetta non uno, ma ben due bambini. Il 10 dicembre 2014 nascono Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Simpatici, estroversi, seguitissimi sui social, i gemelli godono di una vera popolarità e accompagnano sempre i genitori durante gli eventi ufficiali più importanti.

I loro look sono da piccoli divi con occhiali da sole, giubbottini di pelle e outfit eleganti. Mamma Charlene posta molte loro foto sui social esattamente come una madre comune e ha immortalato il primo giorno di scuola, viaggi e compleanni.

5 curiosità su Alberto e Charlene di Monaco

Volete sapere qualcosa in più sulla coppia più amata del Principato di Monaco? Ecco cinque curiosità su Alberto e Charlene:

Alberto ha due figli fuori dal matrimonio, l’attrice e cantante Jazmin Grace Grimaldi , spesso al suo fianco in eventi ufficiali, e Alexandre , avuto nel 2003 dall’hostess Nicole Coste;

, spesso al suo fianco in eventi ufficiali, e , avuto nel 2003 dall’hostess Nicole Coste; Il fratello minore di Charlene , Seth, vive nel Principato, ed è spesso al fianco della sorella;

, Seth, vive nel Principato, ed è spesso al fianco della sorella; Alberto è un membro del comitato a sostegno del WWF ;

; Charlene ha abbandonato gli studi a 16 anni per dedicarsi allo sport;

a 16 anni per dedicarsi allo sport; La coppia è andata in Sudafrica per il viaggio di nozze.