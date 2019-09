Charlene di Monaco è una mamma social orgogliosa, e ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto del ritorno a scuola dei gemelli Jacques e Gabriella.

Dopo i Principi George e Charlotte, il 10 settembre è toccato a loro ricominciare le lezioni. Gli zainetti dei bambini, 5 anni il prossimo 10 dicembre, sono i protagonisti dello scatto, mentre sulla pagina ufficiale Facebook del Principato di Monaco vediamo un breve video con foto del loro ritorno tra i banchi. Con Charlene Wittstock e i gemelli anche papà Alberto.

“Occupati a scuola” dice la didascalia della foto postata dalla Principessa, con lo zainetto verde vibrante di Jacques e uno a righe per Gabriella. Per loro questo il secondo anno di scuola, e pare che la Principessina l’adori.

“Gabriella si alza presto anche il sabato, e rimane sempre delusa quando scopre che quel giorno non si va a scuola” ha raccontato Charlene alla rivista francese Point de Vue. “Entrambi amano la scuola!“.

Dopo averla vista al completo durante il pic-nic di fine estate, la famiglia Grimaldi si concede per qualche scatto di rito per il ritorno a scuola.

Abitino bon-ton blu in stile polo per lei, maglietta bianca e pantaloncini grigi per lui, i gemelli accompagnati da mamma e papà percorrono i corridoi della scuola come gli altri bambini. Nel video condiviso sui social, Charlene Wittstock si ferma a fare una foto ai suoi bambini prima che entrino in classe, sotto lo sguardo divertito del Principe Alberto.

E, mentre Alberto indossa un classico completo blu con camicia bianca (ma senza la formalità della cravatta), l’ex nuotatrice anche in questa occasione opta per un abito largo, dalle stampe floreali, come ha fatto spesso ultimamente. Qualcuno mormora di una nuova gravidanza, ma da Palazzo non arriva nessun commento a questi rumor.