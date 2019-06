Charlene di Monaco, la principessa triste

Charlene Wittstock ha chiuso insieme al Principe Alberto la 59° edizione del Festival della Televisione di Monte Carlo, in un abito bianco di Louis Vuitton, senza sorridere mai: rinominata la Principessa Triste (o addirittura Musona), Charlene torna al fianco del marito.

Lo scorso weekend era mancata all’inaugurazione del festival televisivo più importante d’Europa. Infatti il Principe Alberto, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, aveva sfilato sul red carpet, dove i bambini avevano incontrato Spongebob, noto personaggio dei cartoni animati.

La Principessa, invece, era in Francia per la 24 Ore di Le Mans, l’importante gara automobilistica che l’ha vista come madrina d’eccezione. Charlene Wittstock, in jeans, t-shirt bianca e giacca di pelle, aveva dispensato sorrisi, più serena del solito.

In molti, però, hanno notato che l’altra sera, per la chiusura del Festival delle Televisione di Monte Carlo, Charlene è tornata triste e cupa, come spesso l’abbiamo vista negli ultimi mesi. Eppure nel Principato di Monaco non si parla affatto di crisi tra i due, e il matrimonio sembra proseguire senza problemi. Anzi, Charlene e Alberto appaiono sempre mano nella mano.

Tornando al look di Charlene Wittstock, l’ex nuotatrice è sempre più a suoi agio negli abiti da sera, come questo bianco di Louis Vuitton, che esalta la sua figura sportiva. Piccoli pois neri arricchiscono il vestito, e l’ampia scollatura è ripresa dallo spacco sul davanti che mostra le gambe statuarie. Preziosi orecchini di diamanti incorniciano il viso, insieme al suo solito taglio corto, portato di lato. Un trucco leggero, mai eccessivo per lei.

Osservazioni sul suo umore a parte, la Principessa è molto amata nel Principato, e tutti sono in attesa di nuovi post Instagram con i gemelli Jacques e Gabriella.