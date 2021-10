Tu te la ricordi Francesca Dellera? Ecco che fine ha fatto

Il 2 ottobre 1965 nasceva Francesca Dellera, attrice e modella considerata una delle icone di bellezza degli Anni ’80 e ’90. La sua cascata di capelli rossi e la sua pelle di porcellana sono diventati, in quel periodo, simbolo di una bellezza diversa da tutte le altre. “La fisicità di Francesca Dellera è parlante, possiede quel qualcosa in più che hanno le figure schermiche di eccezione, tanto a suo agio davanti alla macchina da presa che quando è vestita sembra nuda, e quando è nuda sembra vestita“, aveva detto il famoso critico cinematografico Tullio Kezich.

Dopo aver esordito come protagonista di diversi fotoromanzi, l’attrice ha raggiunto il successo grazie al regista Tinto Brass, che ha scoperto il suo talento e le ha offerto di recitare nel film erotico Capriccio nel 1987. É questa pellicola a consacrare il suo successo sul grande schermo, e da quel momento arrivano per lei molti altri ruoli. Ha recitato, infatti, poco dopo, al fianco di Gina Lollobrigida nella miniserie La romana, e Alberto Moravia le ha proposto un’intervista su L’Espresso (prima di lei ci erano riuscite solo Claudia Cardinale e Sophia Loren).

Il più grande successo cinematografico di Francesca Dellera è però La carne, film del 1991 diretto da Marco Ferreri e interpretato, insieme a lei, da Sergio Castellitto. Grazie a questo film conosce la rockstar Prince, che ha affittato un cinema di Parigi solo per sé e Francesca, proponendole poi di prendere parte ad uno dei suoi videoclip. Anche il maestro Federico Fellini le aveva offerto un ruolo in un suo film: avrebbe dovuto essere la Fata Turchina in Pinocchio, opera purtroppo mai realizzata per la scomparsa prematura del regista.

Le sue ultime apparizioni sono state due fiction, una per Mediaset e l’altra per la Rai: si tratta rispettivamente di Nanà, adattamento televisivo dell’omonimo libro di Émile Zola e La contessa di Castiglione, in cui ha recitato al fianco di Jeanne Moreau e Sergio Rubini. Dopo vari successi al cinema, nel 2006 l’attrice decide di ritirarsi dalle scene, allontanandosi dalla vita esagerata e decisamente movimentata che aveva vissuto fino a quel momento. Sono circa quindici anni, quindi, che Francesca Dellera non si vede in pubblico. Nel 2017 ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato di vivere in Francia con il suo attuale compagno.