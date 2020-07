93 anni di Gina Lollobrigida, diva senza tempo

Gina Lollobrigida è entrata nei sogni proibiti di molte generazioni di italiani e, senza dubbio, si può affermare che sia stata il sex symbol italiano per eccellenza e al tempo stesso la più hollywoodiana delle attrici italiane. La Lollo, così chiamata da milioni di italiani, è nata a Subiaco e compie 93 anni il 4 luglio.

L’attrice è stata una delle concorrenti più note del concorso di Miss Italia: dotata di classe innata e un talento recitativo che poche attrici dopo di lei sono riuscite ad eguagliare, è un artista poliedrica che con la sua sensualità e la femminilità è riuscita a rendere magico il cinema italiano.

Storicamente ribattezzata la Lollo è stata una delle attrici più importanti non sono nel panorama italiano, ma anche in quello internazionale. Al suo pari solo l’eterna rivale Sophia Loren. Nella sua lunga carriera ha ottenuto molti premi e riconoscimenti, tra i quali anche un Golden Globe e ben 7 David di Donatello. Vediamo insieme i film cult della sua carriera, i momenti di maggior successo e la sua complicata vita sentimentale.

Le origini e la finale di Miss Italia

Luigia Lollobrigida è nata a Subiaco, vicino Roma, il 4 luglio 1927. Fin da piccola dimostra un carattere molto audace, ambizioso e determinato. Iniziò lavorando fino a giovanissima poiché la sua famiglia benestante perse tutto dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Le sue doti artistiche sono palesi fin dal suo primo lavoro: disegnare caricature con dei carboncini. Nei primi anni ’40 posò per alcuni fotoromanzi con lo pseudonimo di Diana Loris. Nel 1947 arrivò il primo concorso di bellezza, Miss Roma. Gina non aveva neanche un abito da sera per parteciparvi ma ottenne un tale successo tra il pubblico che venne invitata direttamente per le finali di Miss Italia.

Gina Lollobrigida è tra le più fortune partecipanti del concorso, nonostante non abbia vinto. Infatti arrivò solo terza dopo Lucia Mosè e Gianna Maria Canal che diventarono star del cinema proprio come lei. Il suo debutto recitativo risale al mondo del teatro dove la Lollo ottenne una piccola parte nella commedia Santarellina di Eduardo Scarpetta.

Il debutto nel cinema era dietro l’angolo con piccoli ruoli, come comparsa e controfigura. Nel 1950 sembrava essere arrivata la sua grande occasione. Infatti Gina fu invitata a Hollywood dal miliardario Howard Hughes, produttore e scopritore di leggende del cinema come Jane Russell. La Lollobrigida, seppur molto giovane, capì subito che sarebbe stata imprigionata in una gabbia dorata e per questo tornò subito a Roma.

Gina Lollobrigida: filmografia e carriera

Seguirono i primi successi al cinema come Campane a martello del 1949, Fanfan la Tulipe (1952) che la consacrò come star in Francia e Altri tempi di Alessandro Blasetti. In questo film a episodi recitò al fianco di Vittorio De Sica che creò per lei neologismo maggiorata fisica. E ancora il grande successo con De Sica nel film Pane amore e fantasia di Luigi Comencini. L’immagine classica di Gina Lollobrigida è quella della bella popolana dal cuore d’oro o della donna forte che non scende mai a compromessi. L’Italia del secondo dopoguerra viene raccontata attraverso questo cinema che ha fatto scuola.

Non c’è due senza tre e la coppia Lollo-De Sica tornò con Pane amore e gelosia il loro terzo film insieme. Gina non volle recitare nell’ultimo lungometraggio Pane, amore e… lasciando la parte a Sophia Loren. Dalla commedia la Lollobrigida passa a ruoli più drammatici come ne La provinciale di Mario Soldati, La Romana, La legge e Un bellissimo novembre che molti ritengono essere la sua prova recitativa migliore.

Gina però continuò a essere corteggiata da Hollywood. Arrivarono così produzioni internazionali come Il tesoro dell’Africa con Humphrey Bogart, La donna più bella del mondo e Trapezio al fianco di Burt Lancaster e Tony Curtis. La sua interpretazione più bella per molti è quella di Esmeralda ne Il gobbo di Notre Dame. Per Torna a settembre al fianco di Rock Hudson vinse il suo primo e unico Golden Globe come Miglior attore attrice protagonista.

Tantissimi i film che potremmo citare come La donna di paglia, La bellezza di Ippolita e Buonasera, signora Campbell. Gina Lollobrigida è famosa anche per aver per aver rifiutato ruoli in importanti pellicole come La signora delle camelie e La dolce vita di Federico Fellini. Nel 1972 Gina conquistò anche la Tv nelle vesti della Fata Turchina ne Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. La Lollobrigida non aveva mai recitato prima per la televisione.

Negli anni ’70 l’attrice si aprì ad altre forme d’arte come la fotografia e la scultura. Quest’ultima in particolare l’ha portata, con mostre e libri con le sue opere, ad iniziare lentamente ad allontanarsi dal cinema. Infatti le sue apparizioni cominciano pian piano a diradarsi.

“Quando ho iniziato a vedere che nel cinema non c’era più la qualità, il ruolo di attrice cominciò ad andarmi stretto” ha dichiarato recentemente al Corriere della Sera.”Non volevo fare l’attrice, non conoscevo il cinema, adoravo la scultura e avevo una bella voce“.

Nel 1984 conquista la sua ennesima nomination ai Golden Globe grazie alla partecipazione alla serie tv Falcon Crest. Nel 1988 decise di entrare nel remake televisivo de La Romana. Da quel momento la Lollo decise di apparire sempre meno in produzioni cinematografiche o televisive. Nel 1996 ottenne il David di Donatello alla carriera. Tornò al cinema solo nel 2011, dopo ben quattordici anni di assenza, con la partecipazione nel film Box Office 3D – Il film dei film. Da allora non ha più recitato, continuando a dedicarsi a tempo pieno alla fotografia (famosa quella con Fidel Castro) e la scultura. Nel 2018 anche Hollywood la celebra. Gina ha ottenuto infatti una stella sulla celebre Walk of Fame.

Il matrimonio e il figlio

La vita sentimentale di Gina Lollobrigida è sempre stata al centro del gossip e lei stessa ha più volte raccontato i suoi tanti amori sfortunati, non corrisposti e tutti non terminati nel migliore dei modi. Nel 1949 sposa il produttore cinematografico e attore sloveno Milko Skofic. Da questo matrimonio nasce l’unico figlio dell’attrice, Andrea Milko Skofic. L’uomo si è spesso scagliato contro le relazioni sentimentali della madre che hanno via via reso quasi impossibile il rapporto tra loro. Gina è nonna di Dimitri, nato nel 1994.

Gina ricorda con affetto Milko nonostante il loro matrimonio sia terminato nel 1971. Al Corriere della Sera ha raccontato un curioso aneddoto su Hollywood. “Quando ci andai ero già sposata. Mio marito mi mandò da sola in America, diceva non voglio che un giorno mi rinfacci di averti tarpato le ali. Quando tornai in Italia non mi fece ripartire però, ma non mi dispiacque“.

La controversa relazione con Javier Rigau

La relazione più discussa della sua vita, che ha riempito maggiormente le pagine delle riviste, arriva in tarda età. Nel 2006 dichiarò alla rivista spagnola Hola l’intenzione di sposarsi, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau. Una relazione tenuta segreta per 20 anni, e iniziata quando l’uomo aveva solo 25 anni e lei 59. Ma secondo i bene informati, in Spagna e a Roma l’amicizia, o qualcosa di più, era nata a fine anni ’70, quando Javier era ancora quindicenne.

Così a 79 anni Gina decise di sposare il suo amante segreto riempiendo così le pagine dei rotocalchi rosa e non solo. Le nozze, previste per il 2007, non si sono mai celebrate. L’imprenditore infatti ha deciso di rompere il fidanzamento con l’attrice attraverso un comunicato del suo avvocato precisando che l’avrebbe amata e rispettata per sempre.

La controversa relazione non finisce qui. Nel 2011 il quotidiano spagnolo El Mundo annunciò che la Lollo si era segretamente sposata con Rigau a Barcellona qualche mese prima. Inizia così una causa legale. Gina ha accusato l’ex fidanzato di raggiro, sostenendo di essersi sposata con l’inganno, attraverso una falsa procura da lei firmata. L’unione viene annullata dalla Sacra Rota ma il processo finisce con l’assoluzione di Rigau.

Andrea Piazzolla e la lite con la famiglia

Il figlio Andrea Milko e il nipote Dimitri restano molto scossi dall’accaduto sostenendo che la Lollobrigida sia stata raggirata per tutti e venti gli anni della relazione. Cercano di starle sempre più vicino ma nel 2017 Gina pare avere un nuovo giovanissimo corteggiatore: Andrea Piazzolla di soli 32 anni. Amico, confidente, tutto fare, manager, segretario, a ogni intervista il ragazzo sembra avere un compito diverso nella vita dell’attrice, anche se i due non ammettono mai di avere una relazione.

Il figlio e il nipote dell’attrice lanciano però degli appelli per essere aiutati. Gina non vuole più parlare con loro, li accusa di essere ingiustamente prevenuti verso Andrea che vive ormai da anni con lei. Il caso è finito in tribunale con un procedimento ancora in corso. I magistrati hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio per Piazzolla per il reato di circonvenzione di incapace dopo che si è reso protagonista di clamorose manovre di dilapidazione del patrimonio e del completo isolamento della diva dalla propria famiglia.

5 curiosità su Gina Lollobrigida

Concludiamo il nostro speciale sulla Lollo con 5 curiosità imperdibili sul suo conto:

Gina è alta 1,65 m;

con Sophia Loren dice che è stata costruita dai giornali. Ma si ritiene lei la migliore,avendo sempre lavorato senza un marito produttore alle spalle; ha la residenza nel Principato di Monaco;

vive dagli anni ’50 in una grande villa sull’Appia antica a Roma;

ha una immensa collezione di gioielli, alcuni dei quali messi all’asta per beneficenza negli ultimi anni.