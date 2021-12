Chiara Ferragni si è immersa totalmente nell’atmosfera delle feste – o perlomeno, i suoi outfit l’hanno decisamente fatto – proponendo ogni giorno look e accessori a cui ispirarsi durante il periodo natalizio. Dalla tutina di pizzo super sensuale (che come sempre ha diviso il popolo del web), al meraviglioso fiocco di velluto nero in pieno mood ‘Marry Christmas‘, l’influencer continua ad ammaliare i suoi followers nella sua personalissima versione di natalizio. E l’ultimo scatto la vede sfoggiare un accessorio davvero unico: una borsa Louis Vuitton meravigliosa.

Diventata da poco più di un mese testimonial del noto brand, l’imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae con la borsa Capucines MM del marchio parigino. Si tratta di un modello in pelle beige, rifinita con una pelliccia di montone bianca, che ha un’ampia tracolla decorata con il logo Monogram e con la stessa pelliccia total white. Un particolare che aggiunge un tocco caldo e invernale all’accessorio. Questa particolare linea prende il nome da rue de Capucines, la strada della capitale francese dove fu aperto il primo negozio della maison.

È una borsa minimale, chic e versatile, che per qualità, eleganza e semplicità, sarebbe un must have per tutte coloro che sognano di essere eleganti e raffinate durante queste festività. C’è però un particolare che rende questa meravigliosa borsa non proprio accessibile a tutti: il prezzo. Sul sito ufficiale della casa francese viene, infatti, venduta a 4.800 euro.

Chiara Ferragni ha poi completato il look con un cappotto a quadri bianco e nero, impreziosito da dettagli dorati e un maglioncino bianco che richiama la pelliccetta della borsa. Orecchini pendenti a cuore e trucco leggero completano un outfit davvero spettacolare.