Chiara Ferragni e Fedez: grande successo del concerto di Andrea Bocelli

Nuove soddisfazioni per la coppia Chiara Ferragni – Fedez, la quale in tempi di quarantena da Coronavirus ha scoperto un’inedita vocazione solidale. È infatti stato molto seguito il concerto benefico organizzato con Andrea Bocelli sul balcone virtuale dei due.

Il tenore infatti si è esibito in un classico del suo repertorio, Con te partirò, ovviamente dalla sua abitazione, collegandosi tramite una diretta Instagram ai Ferragnez. L’obiettivo era quello di raccogliere fondi per l’Ospedale di Camerino, sito in una zona che nel 2016 era stata interessata dal terribile terremoto che devastò il Centro Italia. La struttura in questi giorni è stato trasformato in un centro in cui vengono curate le persone affette da COVID-19.

L’obiettivo era quello di raccogliere 100mila euro per fornire di respiratori polmonari, mascherine e altro materiale di protezione individuale. Una missione alla quale il maestro non si è sottratto, come ha spiegato durante la diretta: “Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza“.

Chiara Ferragni nella sua personale diretta Instagram si è mostrata molto emozionata, indossando un elegante abito nero. All’evento andato in diretta alle 18 hanno partecipato virtualmente circa 170mila persone. Un’ottima cifra, che va ad aggiungersi a quella dei quasi 4 milioni raccolti per aiutare il San Raffaele a gestire l’emergenza attualmente in corso in Lombardia.

Il 19 marzo è stato dunque un giorno molto speciale, dato che in questa data cadeva anche il compleanno del figlio Leone. Due gli anni compiuti dal bambino, che è stato festeggiato dai genitori con una crostata, con grande sorpresa della stessa cuoca: “È il secondo compleanno di Leo e per la prima volta in assoluto ho preparato una torta per lui“, ha scritto la Ferragni su Instagram. Un torta forse non perfetta, ma che sarà stata molto apprezzata dalla famigliola che ama documentare la propria vita sui social.