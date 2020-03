Tomaso Trussardi in quarantena a Bergamo lancia una raccolta fondi

Tomaso Trussardi, marito della showgirl Michelle Hunziker, ha deciso di trascorrere la quarantena a Bergamo insieme a tutta la sua famiglia.

L’imprenditore, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato le motivazioni della sua decisione: “Ho riunito la famiglia qui, nel palazzo in Città Alta: anche se vivo e lavoro a Milano da molti anni, ho scelto di rispettare le regole e fare il mio periodo di quarantena a Bergamo“.

Tomaso ha un legame speciale con la città lombarda in quanto è il luogo dove è nato suo padre e da dove si è sviluppato il marchio Trussardi: “La città ha sempre mostrato la sua vicinanza alla mia famiglia e ha contribuito alla nostra storia con creativi, artigiani e maestranze locali; un legame che dura da tre generazioni“.

La famiglia dell’imprenditore è tutta riunita e sta rispettando le adeguate misure precauzionali: “Mia moglie Michelle e le nostre bambine sono qui a Bergamo: con noi ci sono anche Aurora con il fidanzato e la migliore amica di Aurora, Sara Daniele. Siamo ligi alle regole, non usciamo, uno di noi fa la spesa una volta a settimana con tutte le precauzioni richieste. Credo che ognuno di noi debba fare la sua parte. Non siamo invincibili“.

Bergamo attualmente risulta uno dei centri più flagellati dall’emergenza Coronavirus e per questo motivo Trussardi ha colto l’occasione per lanciare #ConBergamo, la raccolta fondi per sostenere il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale cittadino Papa Giovanni XXIII. L’imprenditore ha confermato che il totale delle vendite effettuate su trussardi.com sarà devoluto a CESVI, l’onlus che farà da ponte tra l’azienda e la struttura sanitaria.