Chiara Ferragni ironizza sulla sua incapacità di usare TikTok

Chiara Ferragni ironizza su Instagram sulla sua incapacità di usare TikTok. L’influencer e Fedez hanno pubblicato un nuovo video sul loro profilo TikTok in cui ballano in maniera molto goffa. Dopo i tanti tentativi Chiara ha pubblicato il video e ha commentato ironizzando sulle sue abilità di ballerina. L’imprenditrice digitale sin da quando è iniziata la quarantena ha condiviso ogni momento delle sue giornate sui social con dirette, ricette e concerti sul balcone. Chiara è stata una delle prime celebrità italiane a scegliere l’auto isolamento.

“Sono la peggiore ballerina di TikTok di tutti i tempi” ha scritto Chiara Ferragni nel post che accompagna il video. L’imprenditrice digitale e suo marito sono molto auto ironici e non si tirano indietro davanti alle challenge o a video come questi. L’ultimo ha ottenuto milioni di visualizzazioni e commenti ed è diventato subito virale. I loro siparietti, da più di un mese, accompagnano gli italiani durante le giornate. Proprio qualche giorno fa Fedez aveva pubblicato un video in cui rincorrendo Leone è caduto. Anche questo è diventato subito popolare. Sempre Fedez, nelle ultime settimane ha pubblicato un video in cui si auto frustava, per sbaglio, mentre eseguiva degli esercizi con la corda.

Nonostante le numerose critiche i Ferragnez restano la coppia più seguita sul web. Il profilo di Chiara conta quasi 19 milioni di follower e il trend continua a crescere giorno dopo giorno. Chiara e Fedez, in questa emergenza causata dal Coronavirus sono stati i primi influencer ad invitare la gente a restare in casa. Solo un mese fa i due hanno avviato una raccolta fondi e nel giro di una settimana hanno raggiunto una cifra notevole. Grazie a quei fondi è stato possibile avviare la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva proprio per i malati di Covid19.