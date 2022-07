Chiara Ferragni, la risposta a Selvaggia Lucarelli arriva su TikTok

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi video esilaranti su Tik Tok, in cui lasciava intendere, ironicamente, di essere caduta in tentazione e aver sottratto un accappatoio in hotel: “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir. COLPEVOLE!”, questa la didascalia che accompagnava la gag.

Immediata la reazione di Selvaggia Lucarelli, sempre attenta alle vicende dei Ferragnez, ai quali non risparmia mai critiche pungenti, attraverso i suoi canali social: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel è un reato” ha tuonato la giornalista, suscitando pareri discordanti tra gli irriducibili follower e i detrattori dell’influencer.

Selvaggia Lucarelli ha poi rincarato la dose, citando la gravità del presunto reato di appropriazione indebita e la relativa pena prevista dal nostro ordinamento, tre anni di carcere o una multa superiore ai 500 euro. Insomma: un gran polverone!

Chiara Ferragni, abituata a ignorare gli attacchi social, questa volta non ha voluto tacere e, con un nuovo video pubblicato su Tik Tok, ha smentito il furto, spiegando ironicamente la reale dinamica dei fatti.

Una dichiarazione dai toni comici, in piena coerenza con la piattaforma: “Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”.

Cosa succederà adesso? Dubitiamo che Lucarelli lascerà all’influencer l’ultima parola. Dopotutto, sono note le querelle tra la giornalista e i coniugi Ferragnez, anche se – solitamente – è il cantante a lasciarsi coinvolgere maggiormente dai botta e risposta con i suoi detrattori. Ricordiamo, per esempio, il recente battibecco, durante il quale Selvaggia Lucarelli ha accusato Fedez di sovraesposizione mediatica.

Non ci resta che tenere d’occhio i canali social della giornalista e vedere come reagirà alla smentita di Chiara Ferragni.