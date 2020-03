Chris Martin a Disneyland con i figli e la fidanzata Dakota Johnson

Per il suo 43esimo compleanno Chris Martin si è concesso una rilassante giornata a Disneyland in California insieme alla sua famiglia allargata.

Il leader dei Coldplay è stato fotografato in compagnia della compagna Dakota Johnson e dei figli avuti dal precedente matrimonio con Gwyneth Paltrow: la primogenita Apple di quindici anni e Moses di tredici. Il cantante e l’attrice fanno coppia fissa dal 2017 e sono apparsi più innamorati che mai durante la gita.

Dakota ha sfoggiato un outfit sportivo ma molto glamour con un cappotto a quadri verde e nero e un maglione color crema abbinato ad un paio di jeans. Stesso look casual per Chris che ha abbinato una felpa scura ad un pantalone da jogging ed un cappello da baseball.

La famiglia allargata è sicuramente più unita e serena che mai: la popstar si è dimostrato un papà amorevole e premuroso e, in molti scatti rubati, sono stati immortalati i figli della popstar che chiacchierano e sorridono con Dakota.

D’altronde la stessa Gwyneth, nonostante il divorzio da Chris, ha cercato di mantenere sempre degli ottimi rapporti con l’ex marito per salvaguardare il bene dei figli. Per questo motivo ha accettato Dakota come parte integrante della famiglia, instaurando con lei un rapporto speciale: “Semplicemente la adoro. Io inizio sempre pensando a cosa si può trarre di buono dalle situazioni, invece di fare resistenza o essere insicura. Si può imparare tanto affrontando un rapporto così“.