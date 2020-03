Gli auguri affettuosi di Gwyneth Paltrow all’ex Chris Martin

Dopo aver dedicato un dolcissimo post al marito Brad Falchuk per il suo compleanno, Gwyneth Paltrow ha voluto fare gli auguri anche all’ex marito Chris Martin nato ad un giorno di distanza dall’attuale compagno.

I due sono stati sposati dal 2003 al 2014 e condividono due figli: Apple di quindici anni e Moses di tredici. In occasione del 43esimo compleanno del leader dei Coldplay, l’attrice ha condiviso una tenera foto su Instagram in cui sono immortalati sulla neve insieme al secondogenito.

Nonostante il divorzio, l’ex coppia continua ad essere in buoni rapporti e Gwyneth lo ha dimostrato con una dedica affettuosa: “Buon compleanno a questo genio musicale, divertente, alla ricerca della gioia, che mi ha regalato questo ragazzo (e anche Apple). Ti amiamo“.

Il post è stato apprezzatissimo dai fan raggiungendo in poche ore più di 160 mila like e centinaia di commenti in cui i follower non hanno potuto che complimentarsi con la famiglia ancora unita anche dopo la separazione.

Ad oggi Gwyneth e Chris continuano ad essere molto legati tanto da essere diventati “come fratelli” soprattutto per il bene dei figli. Molto spesso si dedicano post affettuosi sui social e condividono tanti momenti insieme come le vacanze con i rispettivi nuovi partner.

Attualmente il cantante è fidanzato con Dakota Johnson e pare che con la Paltrow si sia creato un rapporto speciale, così come ha dichiarato l’attrice in una recente intervista: “Semplicemente la adoro. Io inizio sempre pensando a cosa si può trarre di buono dalle situazioni, invece di fare resistenza o essere insicura. Si può imparare tanto affrontando un rapporto così“.