Will Smith è una delle star indiscusse di Hollywood: attore, cantante, produttore, due volte candidato ai premi Oscar, è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal pubblico. E nella sua autobiografia, Will, ha deciso di raccontare alcuni aspetti della sua vita privata che non aveva mai rivelato prima. Come, per esempio, della sua prima vera relazione, con una ragazza di nome Melanie.

Si tratta della prima donna di cui si sia mai innamorato davvero: la loro relazione, però, è finita perché lei lo ha tradito. Un duro colpo per Smith, che ha trovato nel sesso una vera e propria valvola di sfogo che lo ha aiutato a superare un momento difficile:

“Avevo un disperato bisogno di sollievo, ma poiché non esiste una pillola per il crepacuore, ho fatto ricorso ai rimedi omeopatici dello shopping e del rapporto sessuale sfrenato. Fino a quel punto della mia vita, avevo fatto sesso solo con una donna diversa da Melanie. Ma nei mesi successivi sono diventato la iena del ghetto”,

confessa nel libro. Una reazione, quella che ha avuto dopo la rottura, che lo ha portato addirittura ad avere problemi di salute dopo ogni rapporto sessuale: “Ho fatto sesso con così tante donne e ciò era costituzionalmente sgradevole per il centro del mio essere che ho sviluppato una reazione psicosomatica all’orgasmo. Ciò mi dava letteralmente la nausea e a volte mi faceva persino vomitare“.

Un’abitudine che non ha perso nemmeno quando ha conosciuto Jada Pinkett, con cui è sposato dal 1997: “Abbiamo bevuto ogni giorno e abbiamo fatto sesso più volte al giorno, per quattro mesi consecutivi. Ho iniziato a chiedermi se questa fosse una competizione. In ogni caso, per quanto mi riguardava, c’erano solo due possibilità: (1) avrei soddisfatto sessualmente questa donna, o (2) sarei morto provandoci“.