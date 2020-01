Cindy Crawford: qual è la sua beauty routine

Non è da tutti attraversare decenni e gravidanze mantenendo la stessa forma fisica, ma Cindy Crawford ce l’ha fatta ed è diventata per questa ragione un’icona della bellezza al naturale. I suoi 53 anni non hanno intaccato la sua bellezza anche grazie ad una beauty routine costante. La Crawford è nota per l’attenzione nei confronti dell’attività fisica e in particolare dello yoga, di cui è praticante da anni, anche durante le gravidanze.

Il suo segreto è non fermarsi mai, con un allenamento quotidiano che le permette di mantenere un corpo tonico. Dalle pagine di The Cut rivela «Il mio allenamento dura 20 minuti di cardio e di pesi» e ancora «A casa nostra ci sono delle scale che scendono verso la spiaggia. Io metto su un audiolibro o della musica mentre corro per le scale per 20 minuti».

Visualizza questo post su Instagram Warming up in [email protected] med ball squats with @sarahperla1 💪🏼 Un post condiviso da Cindy Crawford (@cindycrawford) in data: 8 Ott 2019 alle ore 11:00 PDT

I vantaggi derivanti dall’attività fisica sono certamente rafforzati da una dieta equilibrata. La Crawford ha sempre sostenuto l’importanza del mangiare sano, non mangia mai cibo spazzatura, preferisce frullati di frutta, insalate, pesce e carne bianca.

Ma a InStyle ha rivelato «Ho assolutamente bisogno di un pezzo di cioccolato fondente dopo cena ogni sera. Se non ce l’ho, potrei mangiare un centinaio di altre cose e non essere ancora soddisfatta».

Visualizza questo post su Instagram I wrote a little intro for #TheAshramCookbook... such a good resource for healthy recipes and reevaluating the way we live + eat! 🥕🥬🥑🍅 Un post condiviso da Cindy Crawford (@cindycrawford) in data: 18 Mag 2019 alle ore 7:51 PDT

Ciliegina sulla torta per la sua ricetta magica della bellezza eterna è la linea di bellezza Meaningful Beauty, creata da lei stessa. Come la Crawford spiega sul suo sito «La linea aiuta a ripristinare, proteggere, rivitalizzare e rinnovare la mia pelle. Usarla ogni giorno, evitando il sole, non fumando, bevendo molta acqua e dormendo a sufficienza è la chiave per avere un bell’aspetto e sentirsi bene a qualsiasi età». E se lo dice lei, conviene crederle.