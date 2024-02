Ciro De Lollis: "Mia mamma Sandra Milo aveva un tumore, è iniziato con un dolore all'anca"

A pochi giorni dalla sua scomparsa, avvenuta il 29 gennaio 2024, Ciro De Lollis, uno dei figli di Sandra Milo, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin e si è presentato nello studio di Verissimo nella puntata andata in onda il 3 febbraio per ricordare l’amatissima mamma.

L’uomo ha parlato del tumore che le era stato diagnosticato solo pochi mesi prima e scoperto quasi per caso, in seguito a un dolore all’anca: “Praticamente, per il dolore all’anca siamo andati in clinica perché l’avevamo convinta a fare l’intervento – sono state le sue parole – Le hanno fatto dei controlli ed è uscito che c’era qualcosa ai polmoni… so che mia sorella vorrebbe che non lo dicessi ma io penso che sia giusto che dal momento che lei è venuta a mancare, si dica quello che veramente aveva. Non ha mai fumato in vita sua, ma le hanno diagnosticato un tumore avanzato a entrambi i polmoni e metastasi in testa e, poi, lei non accusava dolori, a parte quelli all’anca. Comunque, da lì è iniziato il calvario”.

Nell’arco di poco tempo le sue condizioni sono peggiorate, vederla stare male è stato difficilissimo sia per lui sia per le sue sorelle: ” Quando sono andato a trovarla in ospedale era un po’ meno lucida perché prendeva grandi dosi di morfina. Io le ho tenuto la mano fino all’ultimo respiro. Non dormo da giorni. Lei è venuta a mancare il giorno del compleanno di mio figlio ma non ho voluto rovinarglielo e ho preferito che lo festeggiassimo lo stesso e infatti sono venuti alcuni bambini a casa. Per non farlo soffrire, quando è morta mamma, ho chiamato subito la scuola per chiedere di non dare la notizia. Mio figlio mi chiedeva spesso di lei e di come stesse ma sono contento che abbia passato il compleanno senza troppa tristezza. Gliel’ho detto il giorno dopo”.

Sandra Milo ha sempre fatto il possibile per curare la sua immagine, per questo i suoi figli hanno cercato di prestare la massima attenzione anche a questo aspetto prima del funerale: “Lei era bellissima tutta truccata e vestita“, ha detto Ciro De Lollis con la voce rotta dal pianto.

L’unico a essere stato informato della malattia dell’attrice è stato Alberto Matano, che lavora con la figlia Debora Ergas, che è una delle inviate de La vita in diretta: “Lui solo, sapeva quanto lei stesse male ma ha tenuto la notizia per sé. Da oggi sei mio fratello” – ha detto la giornalista durante la camera srdente.