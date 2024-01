Oggi, lunedì 29 gennaio 2024, il mondo dello spettacolo italiano piange Sandra Milo. L’attrice, musa di Fellini, se ne è andata all’età di 90 anni, compiuti lo scorso 11 marzo. Tutti i media la stanno ricordando e sono tanti gli speciali dedicati a lei oggi. Su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, è voluto intervenire anche il figlio Ciro De Lollis. L’uomo, 56 anni, non ha mai amato stare sotto i riflettori ma questa volta ha fatto un’eccezione per omaggiare “Una madre fantastica”.

“Era un po’ di tempo che stava male ma adesso non mi va di dire esattamene la situazione, ma è andata a peggiorare negli ultimi giorni”, ha spiegato De Lollis rispondendo alla conduttrice che gli chiedeva cosa fosse successo. “Abbiamo cercato di starle vicino il più possibile. Ci aveva fatto promettere che sarebbe morta nel suo letto. Come aveva fatto con sua madre e sua nonna. – ha aggiunto – Anch’io sono rimasto vicino a lei fino all’ultimo respiro stringendole forte la mano. Nostra madre è stata per noi qualsiasi cosa. Era una madre splendida, si sarebbe tagliata una mano per noi”.

L’annuncio della morte di Sandra Milo è arrivato a mezzo social proprio dai suoi tre figli, oltre Ciro, la sorella Azzurra De Lollis e Deborah Ergas, che tramite un post Facebook hanno dato la notizia: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.

Il desiderio di Sandrocchia, così la chiamava Fellini, di morire nel suo letto circondata dai suoi cari è stato esaudito: “Ci ha sempre protetti. È stata una madre fantastica, sempre presente con i suoi figli. – ha sottolineato il figlio – Ci ha dato di tutto e di più. In alcuni periodi della sua vita ha anche lasciato il lavoro, trascurandolo per stare con noi figli”. E infine: