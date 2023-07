Sabrina Salerno in occasione del suo ultimo tour all’estero, ha condiviso una serie di fotografie scattate nella città di Craiova, in Romania, pubblicando anche un video in cui è stata ripresa nel corso delle prove per il concerto. I numerosi scatti pubblicati dalla voce di Call Me, tuttavia, sono finiti nel mirino degli haters che l’hanno criticata per aver deciso di mostrare sui social il proprio corpo.

La showgirl 55enne, nella giornata di domenica 2 luglio 2023, aveva condiviso con le migliaia di followers alcune fotografie in primo piano e diversi filmati del concerto: “Chi mi ama e chi mi odia – recitano le prime righe del post pubblicato sul profilo Instagram della cantante – Chi ignora totalmente ciò che faccio”.

Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive, ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa, #onmyway #stadium.

Sabrina Salerno, proprio in questi giorni, dopo la condivisione del post in questione, è stata sommersa da numerose polemiche sollevate da alcuni utenti che l’hanno accusata di esibizionismo perché ha postato delle foto in cui è apparsa con una maglietta attillata e senza indossare il reggiseno: “Il buon senso direbbe che una donna della tua età dovrebbe indossare il reggiseno – si legge tra i numerosi commenti che hanno invaso il profilo dell’artista – Evidentemente te ne freghi”.

Dal canto suo, la showgirl ha deciso di mettere a tacere i giudizi (non richiesti) ricevuti sui social, lanciando un breve messaggio su Twitter accompagnato da alcuni scatti provenienti da un altro shooting fotografico: “Non ho dimenticato di indossare il reggiseno e di questo alcuni saranno contenti (altri meno) – ha spiegato con grande ironia – Siate certi che il rispetto non si conquista con questo indumento, ma con ben altro! Via la muffa dal cervello”.