Nelle ultime ore, diverse personalità del mondo dello spettacolo hanno ritagliato uno spazio sui loro profili social per parlare dell’alluvione che, da giorni, sta colpendo l’Emilia Romagna. Lo chef Bruno Barbieri, originario di Medicina, in provincia di Bologna, ha condiviso su Instagram un’immagine delle inondazioni, esprimendo grande vicinanza alle famiglie delle vittime.

“Un pensiero e un abbraccio a tutti coloro che in queste ore stanno vivendo un momento così difficile in Emilia Romagna”, si legge nelle prime righe del post pubblicato ieri, 18 maggio 2023.

Ricordate che non siete soli e che presto tornerete ad essere più forti di prima. Forza ragazzi siamo con voi!

In un’intervista per La Stampa, il cuoco di Masterchef, ha descritto alcuni degli aspetti più drammatici dell’ondata di maltempo che ha colpito la sua abitazione e quella della madre: “La casa è allagata, la cantina è invasa dal fango”.

Ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto anche altre persone: c’è chi ha perso i familiari, chi ha perso attività, chi dovrà ricostruire tutto. Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, 90enne, che vive da sola.