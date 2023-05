Simona Ventura, originaria di un paesino nella provincia di Bologna, ha pubblicato sui social alcune riprese dell’alluvione che, in questi giorni, sta colpendo la regione: “In lacrime per la mia Romagna”, ha commentato su Instagram, esprimendo tutta la sua vicinanza per la gente del luogo.

“La situazione in Emilia Romagna è tragica”, ha dichiarato il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa che, con un resoconto della situazione pubblicato su Facebook, ha diffuso qualche aggiornamento sull’alluvione. L’ondata di maltempo ha causato (al momento in cui scriviamo) 8 morti, costringendo oltre cinquemila persone a evacuare.

La celebre conduttrice televisiva, nel 1965, è nata a Bentivoglio, un comune dell’Unione Reno Galliera e colpito proprio in questi giorni dall’inondazione che, nella notte di oggi 17 maggio 2023, è peggiorata drasticamente. Nei video pubblicati da Simona Ventura, infatti, si vedono enormi quantità di acqua fuoriuscire dagli argini dei fiumi, invadendo le strade della città e compromettendo la circolazione: “Cartoline dell’inferno”, si legge nella didascalia del suo ultimo post.

Anche Iva Zanicchi, originaria di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, ha commentato le immagini della presentatrice Rai, lanciando un messaggio di sostegno per tutti gli sfollati: “Gli artisti hanno il cuore grande, lo dimostreremo aiutando l’Emilia Romagna”.

La cantante di Voglio amarti, recentemente, è stata operata alla schiena per via di una brutta caduta dalle scale ma, anche dalla sedia a rotelle, ha trovato la forza per abbracciare virtualmente tutte le famiglie delle vittime e, con l’aiuto di tutti gli artisti della scena italiana, ha promesso di intervenire in supporto della popolazione romagnola.