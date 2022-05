Clarissa Selassiè svela ai fan il motivo della sua assenza social. La sorella di Lulù e Jessica si è sottoposta ad un intervento estetico. Il primo, per la più giovane delle tre ragazze Selassié, dato che in passato ha solo fatto alcune punture di acido ialuronico alle labbra.

L’ex gieffina vip racconta attraverso le stories del suo profilo Instagram:

“Sono sparita dai social in questi giorni perché lunedì mi sono operata in una clinica qua a Roma. Mi ha cambiato la vita questa operazione, sono molto felice! Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, volevo aumentare di una taglia, non mi sentivo me stessa al 100%”.

La sua assenza è durata quattro giorni, ma il suo pubblico era in ansia e preoccupato per l’improvvisa sparizione. La principessa ha poi continuato con queste parole:

“Il dolore è durato due giorni, tutto lunedì e tutto martedì. Ora faccio tutto, respiro solo a fatica perché sono costretta a portare questa fascia che mi stringe forte il petto. I primi giorni le mie sorelle mi hanno aiutato in tutto: a bere, mangiare, vestirmi, cambiarmi. […] Una liberazione psicologica!”.

Nel racconto di Clarissa Selassiè, anche i dettagli su tutto l’iter che dovrà affrontare nelle prossime settimane:

“Questa fascia mantiene le protesi ed è molto stretta, devo tenerla un mese. Ora sto bene, ho i punti e devo riposarmi. Non è un intervento invasivo ma è pur sempre un intervento. Ho poco fiato però perché sono ancora un po’ anestetizzata e perché il petto è molto stretto, non riesco ad urlare o parlare a lungo, ogni tanto devo fare delle pause e prendere fiato”.

Per concludere la giovane principessa, dichiara che non parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip:

“Rifarei il Grande Fratello Vip da concorrente, magari singola, ma quando sarò più grande. Mi dispiace deludervi ma a settembre non tornerò, ho amato fare questa esperienza per tre mesi in casa e tre mesi fuori. Opinionista? Non tocca a me decidere questo, ma è stato creato un hashtag!”.