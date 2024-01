Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelata in Tv la data delle loro nozze

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la dimostrazione più evidente di come a volte partecipare al Grande Fratello (nel loro caso la versione Vip), possa davvero cambiare la vita. Nel periodo trascorso nella Casa i due si sono innamorati e hanno poi creato una famiglia con l’arrivo del piccolo Gabriele, nato a febbraio 2022.

Da poco il volto di Forum ha fatto la fatidica proposta all’influencer, consapevole di come sia arrivato il momento giusto per suggellare il loro amore con le nozze. Tutto è arrivato in maniera dolcissima, come ha raccontato lei: “Sono molto emozionata – sono state le sue parole – È stato tutto molto magico. Non che l’amore sia racchiuso nell’anello perché non aspettavo la proposta di matrimonio canonica. Ci eravamo detti che ci saremmo sposati e da parte sua non mi sarei mai aspettata cose plateali anche se a me piacciono. La proposta è arrivata il 31 dicembre, a Capodanno, con il piccolo Gabriele che mi ha portato l’anello e mi sono commossa. Noi donne sogniamo questo momento, anche le più ciniche e a mezzanotte ha anche nevicato, la magia dell’universo”.

La loro presenza nello studio del programma pomeridiano di Canale 5 è stata l’occasione anche per svelare ufficialmente la data del loro matrimonio, che si terrà l’11 ottobre 2024 in Campania.

La location è stata scelta per un motivo ben preciso: “Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie – ha detto – Ottobre è il nostro mese, siamo tutti e due del segno della Bilancia. Sarà tutto magico con un’atmosfera boho chic. Io ho già organizzato tutto. Ci sarà un’atmosfera trasognata con un centinaio di invitati”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si augurano che ovviamente alla cerimonia possa essere presente anche la mamma di lui, Eleonora Giorgi, a cui da poco è stato diagnosticato un tumore al pancreas: “Anche se mamma sta male abbiamo deciso di procedere perché volevo che lei ci fosse – ha precisato lui – Mia mamma alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre molto più difficili però non ha mai perso l’atteggiamento positivo e soprattutto non ha mai perso il sorriso e questo, per me che sono suo figlio, è un grandissimo insegnamento. Lei sta continuando a dare una lezione ai suoi figli e di questo la ringrazio”.

L’ex gieffina è legatissima alla “suocera”, per questo scoprire della malattia è stato un colpo difficile anche per lei. Il referto è arrivato proprio in un giorno che per lei era speciale, quello in cui lei si trovava a Milano per scegliere l‘abito da sposa, il compagno, però, a deciso di non parlargliene subito per permetterle di vivere meglio le emozioni del momento.