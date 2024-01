Eleonora Giorgi, il video prima della terza chemio: "Ho paura ma sono sostenuta e amata"

Era novembre 2023 quando Eleonora Giorgi ha rivelato di avere un cancro al pancreas. L’attrice 70enne aveva parlato della sua diagnosi nel salotto di Pomeriggio Cinque, da Myrta Merlino, dove è stata spesso ospite in questi mesi. “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas – aveva raccontato in occasione della puntata del 24 novembre 2023 del programma – Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”.

Il percorso verso la guarigione è lungo, ma Giorgi ha deciso di affrontarlo con coraggio e alla luce del sole, condividendo tutto con il suo pubblico che da sempre la sostiene: “Non dobbiamo vergognarci della malattia”, aveva detto nel programma di Canale 5. E così sta facendo, aggiornando spesso i suoi follower su Instagram, proprio come ha fatto anche il 3 gennaio 2024, alla vigilia della sua terza seduta di chemioterapia.

“Rido e scherzo nell’illusione che la vita sia quella di prima. Mi sono anche pettinata e truccata. Ma domani si lotta”, dice nel suo ultimo post al rientro di una registrazione a Pomeriggio Cinque: “Sono un po’ spaventata perché sarà forte ma io la voglio forte perché voglio assolutamente raggiungere l’obiettivo di diminuire questo maledetto tumore e potermi operare”, aggiunge senza perdere il sorriso e quel pizzico di ironia che la contraddistingue:

Queste flebo che ho fatto tutti i giorni di supporto alla chemio sono, in realtà, dei contenuti utilizzati dai medici estetici per delle cure di bellezza. Quindi è paradossale perché mi è venuta di colpo una pelle…

E infine Eleonora Giorgi conclude con un pensiero per chi la segue e per tutti i suoi affetti: “Ho paura ma sono felice di sentirvi tutti così vicini, perché sono davvero sostenuta e amata. Domani si farà ma intanto non ci penso stasera. Vi mando un bacio”.