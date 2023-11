Clizia Incorvaia e la dedica a Eleonora Giorgi dopo la scoperta del tumore

Non è un mistero che Clizia Incorvaia e sua suocera, l’attrice Eleonora Giorgi, siano molto legate: le due appaiono spesso su Instagram insieme, in numerosi scatti e video postati da entrambe nelle proprie storie e sul profilo.

Questa volta, è Incorvaia a dedicare delle dolci parole alla madre del compagno, Paolo Ciavarro: l’attrice, oggi 70 anni, ha infatti recentemente scoperto di avere un tumore al pancreas, come raccontato da lei stessa durante Pomeriggio 5. “Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto”, ha scritto la showgirl in un post, a corredo di una foto delle due abbracciate.

Non si fa attendere la risposta della suocera, che scrive: “Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza sempre sorridente! Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni!”. E sono numerosissimi i commenti di supporto, tra i quali quello di Paolo Ciavarro stesso, che lascia un cuore rosso, e di Manila Nazzaro, che scrive “Forza Eleonora!!”.

Giorgi aveva parlato del suo tumore in una recente intervista con il Corriere della Sera: “L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati. Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas”, aveva detto. “Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi”.

“Scoprirlo per tempo è decisivo. Così insieme ai miei figli ho esaminato gli altri casi noti, come quello di Fedez e di Steve Jobs. Mi ha sorpreso scoprire che Jobs per lungo tempo si è affidato a cure alternative. Io ho piena fiducia nella scienza”, aveva poi aggiunto. “Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale. Ho pensato che posso essere d’esempio agli altri”.