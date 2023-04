La storia di Coco, il cane ricoverato per l’astinenza da alcol

La commovente storia di Coco è quella di un cagnolino britannico messo a dura prova dalle crisi di astinenza provocate dall’alcol e salvato dai medici veterinari del Woodside Animal Welfare Trust di Plymouth, nel Sud Ovest dell’Inghilterra.

L’animale è stato portato in un canile subito dopo la morte del padrone e successivamente è stato affidato alle cure del rifugio di Plymouth. Tuttavia, a causa delle condizioni di salute precarie, i volontari lo hanno trasferito d’urgenza nel reparto di terapia intensiva della Dunroamin Special Care Unit, un’unità veterinaria che si occupa dei casi più gravi.

Oltre a Coco, è stato affidato alle cure dello staff medico anche un altro cane che viveva presso la stessa abitazione e le cui condizioni si sono rivelate altrettanto critiche. Le crisi epilettiche provocate dal pessimo stato di salute dell’animale, lo hanno tenuto 24 ore su 24 sotto la stretta sorveglianza dei veterinari, ma sfortunatamente, i sintomi dell’astinenza per lui si sono rivelati fatali.

Coco oggi è salvo e i medici continuano a monitorarne le condizioni di salute: “Ha trascorso quattro settimane sedato per ridurre il rischio di ulteriori convulsioni. Ora è fuori pericolo e ha smesso di prendere farmaci, sta iniziando a comportarsi come un cane normale”, spiega lo staff medico e aggiunge:

Non è ancora pronto per l’adozione e mentre fisicamente sembra essersi ripreso, mentalmente a volte è ancora molto ansioso. Nessuno conosce i dettagli su come questi cani siano entrati in contatto con l’alcol, ma sappiamo che senza le nostre cure Coco probabilmente non sarebbe sopravvissuto.

Il fatto preoccupante è che si tratterebbe del primo caso accertato di alcolismo per un animale domestico. Secondo il quotidiano britannico The Telegraph la coppia di animali avrebbe assunto alcolici dalle bottiglie abbandonate fuori casa dal padrone, anche se i medici veterinari non sono ancora riusciti a dimostrarne la certezza. Il prossimo step per il piccolo Coco è quello di prepararsi all’adozione e trovare una nuova famiglia pronto ad accoglierlo.