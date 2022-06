Tra i tanti murales comparsi a Kiev a sostegno della popolazione ucraina, in questi mesi di guerra e di resistenza contro l’invasione russa, ne è apparso uno dedicato a Patron, il cane sminatore considerato un eroe nazionale.

L’opera è dell’artista Vitaly Gidevan, autrice di diversi murales nella capitale del Paese, e con questo desidera rendere omaggio al Jack Russell famoso per aver aiutato i genieri a sminare le aree riconquistate dalle forze russe.

Patron, inoltre, ha una sua pagina Instagram dove conta più di 290mila follower. Questo piccolo eroe coraggioso a quattro zampe ha anche ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky, una medaglia per il servizio dedicato al Paese.

In questi lunghi mesi di conflitto Patron ha aiutato a bonificare le aree intorno a Chernihiv. In un solo giorno, secondo quanto riferito dalle autorità locali, pare abbia contribuito a scovare e rendere inoffensivi 262 ordigni esplosivi nascosti nel terreno. In un video diffuso dal Servizio statale di emergenza, il cane indossa una pettorina con l’emblema ufficiale del corpo, e lavora sempre in coppia con il suo proprietario, Misha, che lo aveva adottato inizialmente per il figlio.

Ma non è tutto, perché Patron è stato premiato anche al Festival di Cannes nel mese di maggio 2022. L’evento elegge i migliori cani dello schermo, con categorie tra cui il premio della giuria e il cosiddetto Palm DogManitarian, che celebra il legame tra le persone e i loro compagni quadrupedi.

Il dogmanitario di quest’anno è stato proprio il Jack Russell terrier di Kiev, famoso ormai in tutto il mondo come cane artificiere grazie alla sua capacità di rilevare le bombe con il fiuto. Ovviamente l’animale non è stato in grado di per viaggiare fino a Cannes per ricevere il suo premio, ma gli è stato comunque fatto recapitare.