Ogni giorno dall’Ucraina arrivano notizie drammatiche: bombardamenti, missili, attacchi aerei da parte della Russia. Ma arrivano anche storie di persone coraggiose, pronte a tutto pur di difendere la propria patria o di aiutare i connazionali in difficoltà. Tra loro c’è anche Natalia (non si conosce il suo cognome), una donna ucraina di 28 anni che, in mezzo a migliaia di persone che fuggono dal loro Paese, ha scelto di farvi ritorno.

Lo ha fatto con un obiettivo ben preciso: mettere in salvo il cane di sua figlia. Natalia è arrivata in Italia, più precisamente ad Avellino ormai da due anni e, come è stato raccontato in un servizio di IrpiniaTv (qui il video), da quando ha visto in televisione le immagini dei bombardamenti, la sua bambina non smette di piangere. Piange perché è preoccupata per il suo cagnolino, un husky, rimasto nella loro città, Ternopil.

Per questo la donna ha deciso di salire su un autobus in partenza da Avellino, diretto proprio nella loro città di origine, per portare in Italia anche il cane. “È un pezzo della nostra famiglia. Porto vivere ai miei parenti e recupero il nostro cagnolino. Torno mercoledì o giovedì prossimo“, ha raccontato, in un italiano ancora stentato, alla tv locale. Nonostante Natalia si sia ormai stabilita in Campania, ha deciso di percorrere la strada inversa rispetto ai suoi conterranei (anche se solo per pochi giorni), raggiungendo la zona di guerra per il bene della sua bambina.

A proposito degli orrori che da ormai 20 giorni stanno devastando l’Ucraina, ha detto: “È tutto brutto, mi dispiace per il mio Paese, per i bambini, per donne, per tutti“. Un viaggio, quello che Natalia affronta per ritrovare il suo cagnolino, pieno di speranza e di coraggio.